Jesús Sala regresa a Logroño como promotor teatral Bit, Click y Link, al servicio de Miss Web. / PROMOCIONAL El exentrenador del Clavijo trae al Bretón la obra 'Comedia Multimedia' el próximo sábado LA RIOJA Logroño Lunes, 28 agosto 2017, 13:43

Jesús Sala vuelve a Logroño. No, no lo hará en calidad de entrenador de baloncesto. Tampoco es que vayan a contar con él para dirigir alguno de los clubes riojanos. Y tampoco para ofrecer una conferencia sobre su experiencia posterior en el 'Fuenla' o si el jugador de baloncesto nace o se hace. En fin. Que no.

Que en esta ocasión Jesús Sala llega a Logroño para sentarse en platea del Bretón en calidad de productor teatral y de la mano de la divertida obra 'Comedia Multimedia', en la que trabaja su pareja la actriz Inma Cuevas.

La obra se representará el próximo sábado día 2 de septiembre en el teatro Bretón de los Herreros de Logroño. La compañía no tendrá que contratar a un guía que les conduzca por la ciudad, no en vano Jesús estuvo en Logroño diez años e Inma también vivió temporadas en la capital riojana por lo que, además ambos aprovecharán para reencontrarse con un montón de amigos.

Esos mismos amigos no fallarán en el teatro para reirse un rato con una comedia que aborda la relación que tenemos con la tecnología con música en directo y mucho humor.

El talento y la creatividad del dramaturgo Álvaro Tato y el director Yayo Cáceres han hecho posible esta Comedia Multimedia, un espectáculo de humor, teatro y música en directo sobre la era de la información. Hora y media de sketches, escenas y canciones. Terabytes de carcajadas, emociones y temazos sobre el siglo de los drones.

Protagonizada por Inma Cuevas, actriz que ha residido muchos años en Logroño, conocida por su trabajo en televisión en 'Vis a Vis', 'Gran Hotel', 'Velvet' y 'La Señora'.

Jesús Sala en la banda antes de un partido del Clavijo. / Juan Marín

Doblemente premiada en la última edición de los Premios de la Unión de Actores por su trabajo el pasado año en teatro y televisión. Ganadora de un Premio Ondas , seis Premios de la Unión de Actores, entre ellos tres premios como Mejor Actriz de Teatro, nominada a los Premios Feroz 2016 como mejor actriz de televisión.

Junto a ella Jacinto Bobo, David Ordinas y Fran García dan vida a Bit, Click y Link, unos hologramas humanoides al servicio de Miss Web (Inma Cuevas) con el único objetivo de divertir y hacer disfrutar a los espectadores en una presentación que les acercará el sistema más revolucionario desde el smartphone: es en vivo, es tridimensional, es social, no necesitas cables, cobertura ni batería y te lleva a la cuarta dimensión…

Inma Cuevas actúa en la serie 'Velvet'. / PROMOCIONAL

Comedia Multimedia se estrenó el 1 de septiembre de 2016 en Valladolid y un año después, el día 2 de septiembre, cumplirá su función número sesenta en Logroño en una gira de gran éxito tanto de público como de crítica: “Una comedia musical ligera y divertida sobre un futuro dominado por las tecnologías, en la que Inma Cuevas se halla como pez en el agua”