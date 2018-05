Cine sin malos humos Un cineforum con testimonios de exfumadores abre el ciclo de actividades de AECC en la Universidad de La Rioja con motivo del Día Mundial contra el Tabaco LA RIOJA Logroño Miércoles, 9 mayo 2018, 20:36

La Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja (AECC) inicia este jueves 10 de mayo el ciclo de actividades de sensibilización que ha organizado con motivo del Día Mundial contra el Tabaco.

El Salón de Actos del Edificio Politécnico acoge a las 17.30 horas, el cineforum Gracias por fumar (Thank you for Smoking, 2005), que consistirá en la proyección de esta película, debate con profesionales en medicina, psicología y farmacia; y testimonios reales de exfumadores.

El Día Mundial contra el Tabaco se celebra el 31 de mayo. Este ciclo de actividades organizado por la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja (AECC), en colaboración con la iniciativa Universidad Saludable–Pasaporte Saludable, incluye además otras dos actividades.

Charla teatralizada el jueves 17 de mayo

El jueves 17 de mayo tendrá lugar, en la Sala de Grados del Edificio Politécnico, a partir de las 18.00 horas, la charla teatralizada 'Juicio al tabaco. Asesino de masas' con psicólogas de AECC, fumadores y exfumadores.

Finalmente, el jueves 31 de mayo, AECC Rioja instalará en el ingreso a la Biblioteca de la Universidad de La Rioja una mesa informativa con material informativo, de sensibilización y un photocall sobre la temática.

Estas actividades están organizadas dentro del Pasaporte Saludable, en colaboración con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja y Ayuda Social Universitaria de La Rioja (ASUR).

En concreto, las actividades del 10 y del 17 de mayo conllevan el reconocimiento de créditos (ECTS) para los/as estudiantes, a través del Pasaporte Saludable. El Pasaporte Saludable se puede recoger y sellar cualquier mañana en la sede de ASUR (Edificio de Filologías).