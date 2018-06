Ciencia ficción interactiva La delgada línea entre cine y videojuego se difumina en Detroit Become Human, una aventura gráfica en la que tus decisiones te llevarán a finales distintos cada vez JUANJO BILBAO Martes, 19 junio 2018, 17:34

Todo comenzó cuando en 2012 el estudio Quantic Dream, liderado por el creador de 'Heavy Rain' y 'Beyond: Dos Almas', David Cage, publicó un corto llamado Kara, que no dejaba de ser una 'prueba de concepto' para un posible título para Play 3. En él presentaban a uno de los futuros protagonistas de este Detroit: Become Human, un androide que parecía tomar consciencia de sí mismo.

Tres millones de reproducciones y varios años de trabajo después Detroit: Become Human ya es una realidad, para enhorabuena de los jugadores de la consola de Sony.

Viajamos a la ciudad norteamericana de Detroit, exactamente al año 2038, en un futuro más o menos cercano en el que se ha generalizado la producción de androides para servir al hombre, lo que genera ventajas... pero también no pocos problemas sociales. Estos comienzan cuando aparecen los divergentes, androides que toman conciencia de sí mismos y empiezan a rebelarse contra los humanos.

Aunque este argumento ya lo hemos visto unas cuantas veces, desde los replicantes de 'Blade Runner' hasta los anfitriones robotizados de 'Westworld', sí es novedoso la forma de contar la trama. A caballo entre el cine y la aventura gráfica, 'Detroit: Become Human' ha sido rodado por actores de carne y hueso, dando lugar a un 'escoge tu propia aventura' de un tamaño y profundidad quizá no vistos hasta ahora.

De esta manera, cada decisión traerá consigo un cambio de rumbo en la trama en función de nuestras respuestas en los diálogos y acciones. De hecho, es un juego con múltiples finales, tantos que es muy recomendable jugarlo más de una vez para intentar desbloquear el máximo contenido.

Además, y al contrario de lo que se pudiera esperar, no cuenta con interminables secuencias cinemáticas plagadas de diálogo sino que el ritmo de la narración y de la toma de decisiones es sorprendentemente rápido.

No uno sino tres

Al igual que ya vimos en GTA V, el título propone una trinidad de protagonistas, tres androides diferentes, cada uno diseñado para realizar una tarea concreta. La androide Kara es un asistente doméstico propiedad de un ex taxista desempleado, llamado Todd Williams, un personaje extraño e impredecible. Él es padre de una niña pequeña llamada Alice, a quien Kara tendrá que cuidar. Rápidamente ambas aprenden que no están seguras con Todd.

Connor es un prototipo, llamado RK800, cuyo objetivo es ayudar a los detectives humanos en sus investigaciones. Es excepcionalmente inteligente, frío y decidido, listo para hacer cualquier cosa para tener éxito en su misión.

Por último, Markus es un androide propiedad del célebre pintor Carl Manfred, un anciano que perdió el uso de sus piernas. Carl trata a Markus como humano, le enseña a pintar, lo expone a la literatura y la música hasta que llega a pensar en Markus como en un hijo.

El apartado gráfico

Aquí 'Detroit: Become Human' juega con una importante ventaja. De momento, es lo más cerca que las consolas de nueva generación han estado del fotorrealismo, es decir, una composición fotograma a fotograma parecida al cine. Al tratarse más de una película interactiva que de un juego goza de un tratamiento visual muy cercano al cine. El uso de lentes, la composición de los planos, la iluminación... todo encaminado a crear unas imágenes de gran fuerza visual y narrativa, en un apartado gráfico que brilla, sin duda, por sí mismo.