El mundo de la música está lleno de curiosidades y sorpresas. Vean esta curiosidad: «El 23 de septiembre de 1895 en el Círculo Logroñés se verificó un baile de gala de San Mateo. Acudió a esta fiesta el ilustre compositor don Ruperto Chapí, que había presidido el Jurado del concurso de bandas con que el Ayuntamiento abrillantó este año el programa de festejos» (Memorias del Círculo Logroñés). Chapí fue uno de los mejores músicos españoles del XIX y de los más grandes zarzuelistas. Recuerden el dúo «¡Ay! Felipe de mi alma, Mari Pepa de mi vida»", de su zarzuela 'La revoltosa'. Ya ven cuán receptivo y sensible era nuestro Ayuntamiento en aquellos años con los grandes músicos dedicados a la música clásica, y cómo aquellos ediles no reparaban en traer a Logroño a los más grandes artistas.

Hace tiempo descubrí otro hecho sorprendente. Robert Schumann, uno de los grandes del romanticismo, compuso un ciclo de lieder (canciones) sobre romances españoles titulado 'Spanische Liebeslieder' o 'Canciones de amor españolas' Op.138. ¿Dónde está lo sorprendente? Pues que la quinta canción se titula 'Caudaloso Ebro', una romanza de amor con un mensaje: «Caudaloso Ebro, [...], preguntadle a mi amada si en su felicidad de mí se acuerda». No me digan que no es de agradecer a Schumann su exaltación a nuestro río Ebro. Y ¿cómo devolver la atención al ya espíritu de Schumann por semejante dedicatoria? Si para Vd. lo más apropiado es organizar un concierto, la idea es la acertada.

No pierdo la esperanza de tocarle la fibra a la concejala de Cultura, enviándole un soplo de clasicismo musical que le provoque un arrebato de pasión por escuchar a los clásicos. Y puestos a pedir, también podría convencer a sus compañeros ediles de que, después de doce años de silencio en el Teatro Bretón, hay que recuperar los conciertos de música clásica y desempolvar el imponente piano Steinway que allí pernocta.