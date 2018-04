Carreras gamberras Carambolas de destrucción masiva. :: / E.A. Conduce, choca y gana al ritmo macarra de los Guns N' Roses, Alice in Chains y Soundgarden JUANJO BILBAO Logroño Viernes, 6 abril 2018, 19:01

«Take me down to the Paradise City

Where the grass is green and the girls are pretty

(Take me home) Oh, won't you please take me home?...».

Si te sale solo el falsete de Axl Rose cuando lees la estrofa de arriba entonces esta remasterización y esta ciudad de carreras, 'Paradise City', está hecha para tí.

Burnout es una saga de videojuegos creada por Electronic Arts, con títulos desde el 2001 y que puede alardear ya de un total de catorce juegos para consolas y dispositivos móviles.

Así que, desde que apareció para PlayStation 3 en 2008, Burnout cambió las típicas carreras en circuitos cerrados por la gran ciudad, 'Paradise City', completamente arcade, macarra y sin ningún tipo de consecuencia tras los accidentes más salvajes que jamás hayas visto.

Pero, obviamente, nunca viene mal un poco de 'chapa y pintura' para actualizarse y reinventarse a sí mismo. 'Burnout Paradise Remastered' es la misma versión del original, pero con mejoras visuales, optimizado para las consolas de nueva generación.

El original fue el primer juego de la serie en llevar la acción y las carreras a un mundo abierto o sandbox, y cambió mecánicas importantes que había introducido su antecesor, 'Burnout Revenge' para hacerlo más agresivo, donde hasta el mínimo roce podría ocasionar una carambola de destrucción masiva y épica.

EA ha trabajado en estirar la resolución hasta el 4K y la fluidez de imágenes hasta los 60 cuadros por segundo, aunque las texturas no están rediseñadas desde cero como sucedió en la reciente remasterización de 'Shadow of the Colossus' para PlayStation4. El juego se ve muy bien en la máxima resolución y es de agradecer debido al alto ritmo, a la velocidad y al nivel de detalle que se puede apreciar en la enorme cantidad de vehículos, choques y escenarios que la ciudad ofrece en todo momento.

Escenas del Burnout Remastered / EA / Criterion Games / EA

Una vez que ya tenemos nuestro primer coche ¿que hacemos? ¡Conducir! Estamos en 'Paradise City', una ciudad enorme que debemos recorrer para conocerla y descubrir atajos, carteles publicitarios que son trampolines para increíbles saltos, talleres y gasolineras donde podremos mejorar nuestro bólido, cargar el turbo y repostar combustible...

Sin duda, la banda sonora ha formado parte de la identidad de Burnout desde su nacimiento, y en esta versión no es diferente. Para este menester EA ha seleccionado una lista que motiva y hace que las horas de paseo por la urbe o las carreras tomen un sentido mucho más frenético. Guns N' Roses, Alice in Chains, Depeche Mode, Faith No More, Soundgarden o Avril Lavigne son algunos de los artistas que nos acompañan subiendo el frenesí a cotas muy altas al volante.

Pero vamos al lío, las carreras, que para eso es un juego de coches y aquí está lo divertido. Como dijo Luis Aragonés «ganar y ganar y ganar». Eso es lo único importante para conseguir mejoras en los coches así como automóviles nuevos, y no creas que las pruebas son una partida de caballeros. Los oponentes, inteligencia artificial o jugadores online, van a por ti para sacarte de la carretera y que destroces tu coche hasta que no puedas continuar. Pero claro, tu también has de ir a por ellos. No se trata solamente de llegar el primero, sino de evitar que te echen y de reventar a los demás.

Burnout se lanzó hace 10 años y, aunque otros títulos de simulación de conducción aportan otras cosas, el juego no ha envejecido nada. No es un simulador sino que genera una conducción arcade y gamberra en la que deberás ser el más rápido superviviente.