Cambio de paradigma

Hasta que llegó Pokémon Go en julio del 2016, los videojuegos se controlaban, normalmente, con un mando o joystick, o bien con controles táctiles en la pantalla. Pero este juego tiene una fórmula muy especial. Has de andar para poder jugar. Sí, sí, andar.

Aunque el número de jugadores bajó desde su lanzamiento, las nuevas actualizaciones han vuelto a sacar a la calle a grupos de personas de todas las edades que miran fijamente sus móviles, en busca de criaturas salvajes. De hecho en Central Park, Nueva York, apareció en verano del 2016 un Snorlax salvaje, lo que provocó que cientos de jugadores se volvieran literalmente locos por cazarlo, y todo debido a que alguien publicó su avistamiento en Twitter.

Este sábado 24, de 11 a 14 horas Pokémon Go celebra el evento de febrero en torno al pokémon Dratini

Es fácil identificar en la calle a jugadores de Pokémon Go, ya que estos llevan su móvil conectado a una batería externa, ya que el videojuego hace uso de tu localización GPS y, con la pantalla constantemente encendida, gasta mucha batería.

Grupos de Telegram

Y no sólo al otro lado del charco es común ver a grupos de personas absortos en sus móviles por las calles, y aunque este fenómeno no sea exclusivo de los usuarios de Pokémon Go, sí que es propio de éstos últimos patrullar determinadas zonas en busca de ciertos ítems. Y es que, a través del sistema de mensajería instantánea Telegram,estas personas crean comunidades para interactuar como equipos y, a raíz de esta actividad, muchos de ellos se han convertido en amigos, además de recorrer varios kilómetros y aprenderse al dedillo muchos rincones de su localidad.

Además, esta tendencia tiende a crecer tras las últimas actualizaciones, en las que es necesario trabajar en equipo para conquistar y mantener los gimnasios o realizar incursiones para controlarlos.

Andar, recorrer tu ciudad y trabajar en equipo: esto es lo que te vas a encontrar en Pokémon Go

Otra de las novedades que le han dado vidilla al juego en este 2018 son los eventos del 'día de la comunidad' pokémon. Una vez al mes, Niantic prepara la aparición de un bicho valioso y difícil de encontrar en estado salvaje. Mañana se celebra el día de la Comunidad Pokémon en torno al pokémon Dratini. En España el evento tendrá lugar de 11 a 14 horas.

Así que si mañana nos ven por la calle con la mirada fija en el móvil y una batería externa conectada, ya saben, estamos de caza.

1. ¿Qué es un pokémon? Es la definición abreviada del término Pocket Monster (monstruo de bolsillo), concepto que nació en Japón en 1996 con un lanzamiento para la consola Game Boy.

Ahora que ya sabemos qué es un pokémon, lo suyo sigue siendo capturar todo aquel que te encuentres y quedarse con los mejores y más fuertes de cada especie, para poder entrenarlos en el arte de combatir. Todo aquel que se dedique a capturar y entrenar estos bichos es un «entrenador Pokémon».

2. ¿Cómo los cazo? Andar, andar y andar. Esa es la única manera de poder avanzar en el juego. Solo así se puede explorar y encontrar todos los elementos que a través de nuestro móvil se pueden descubrir. En nuestro camino aparecerán criaturas salvajes, que suelen habitar en parques, zonas verdes y en el centro de las ciudades, pero no se quedarán allí para siempre. Cada aparición de un 'pokémon' dura unos minutos hasta que desaparece.

3. ¿Qué es una pokeparada? Estos lugares ofrecen una serie de objetos variados y aleatorios y comprenden desde pociones, potenciadores o huevos de Pokémon. Las visitas a estos lugares sirven para obtener estos ítems, pero también para conocer rincones de tu ciudad.

4. ¿Cómo se combate? En Pokémon Go se combate en los gimnasios y éstos pueden ser enemigos, aliados o neutrales. Cada uno de los equipos lucha por conquistarlos o defenderlos.

5. ¿Para qué sirve elegir equipo? Una vez en el nivel 5 de «entrenador» ya podrás formar parte de un equipo y pelear por los gimnasios. Cuando controles uno, podrás dejar una de tus criaturas y otros 5 entrenadores de tu equipo lo defenderán para poder extraer las monedas, hasta un máximo de 50 diarias para poder ser canjeadas por objetos y mejoras en la tienda del juego.

Así que si te apetece salir a la calle, recorrer y conocer tu ciudad y, de paso, unirte a una amplia comunidad de usuarios, aquí está tu oportunidad.