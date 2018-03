El Bretón acoge la primera comedia gestual improvisada con 'Shhh!' Juan Marín Uno de los actores de "Shhh!", Rubén Hernández, ha explicado hoy que este espectáculo "se crea a través de las propuestas del público, a partir de las cuales componemos lugares, personas y emociones" EFE Lunes, 26 marzo 2018, 13:54

El Salón de Columnas del Teatro Bretón de Logroño acoge la primera comedia gestual improvisada del país a través del espectáculo "Shhh!", "una aventura sin guión, donde el público se va a encontrar con algo sorprendente", que podrá verse los próximos siete y ocho de abril.

Uno de los actores de "Shhh!", Rubén Hernández, ha explicado hoy, en una rueda informativa, que este espectáculo de improvisación "se crea a través de las propuestas del público, a partir de las cuales componemos lugares, personas y emociones".

Una manera de "rizar el rizo", ya que, además de actuar sin articular una palabra, "lo hacemos improvisando", lo que supone "un salto al vacío bastante interesante, una especie de circo, donde creamos de la nada y, además, sin red", ha afirmado.

Durante la representación de "Shhh!", a Hernández le acompaña en el escenario el actor Edu Ferrés, "un señor mayor atrapado en el cuerpo de un chaval", junto con el que "establecemos una comunicación perfecta con el público porque no solo nos proponen qué interpretar, sino que también dibujan su propio paisaje y el decorado".

También ha reconocido la "importante" labor de los técnicos de iluminación y sonido del espectáculo, dado que, durante la representación, "demuestran su creatividad e improvisan con nosotros para llevar las distintas propuestas del público a escena".

Un espectáculo en el que "es bonito ver cómo un público con diferentes ideas termina imaginando nuestros planteamientos y se encuentra pendiente de todo lo que sucede, sin pestañear, jugando con nosotros".

Respecto a las ideas que propone el público para transformarlas en espectáculo, ha indicado que son "muy variadas", aunque suelen estar marcadas por la actualidad informativa y "Cataluña suele ser un tema recurrente en este momento".

Una obra como "Shhh!", ha reconocido, "no se puede ensayar, sino que se entrena, como hacen los deportistas", ya que, "aunque no sabemos qué va a suceder, tenemos que acostumbrarnos a estar juntos en el escenario, saber cómo colocarnos y, como los futbolistas, disponer de algunas jugadas ensayadas".

En un espectáculo donde "no se articula ninguna palabra, aunque sí que hay muchos ruidos y onomatopeyas", ha subrayado, y es "fundamental ensayar nuestra escucha para conocer por dónde va a ir nuestro compañero".

En este sentido, ha declarado que "nunca se le puede decir que no a un compañero en el escenario porque si no, no se construye" y el objetivo de "Shhh!" es "improvisar y lograr que el público participe en nuestro juego".

Para disfrutar de este espectáculo, ha aclarado que "lo mejor es que el público llegue abierto a nuevas experiencias" porque "no hay guiones, ni argumento y cada función es única e irrepetible", lo que refleja el dominio corporal y la complicidad de los actores en el escenario.

Hernández es un actor logroñés que ha trabajado con la compañía Yllana y que se ha formado como "improvisador" con el espectáculo "Nuevo Catch de Impro", y que recuerda "con cariño" la primera vez que recorrió el Teatro Bretón de la capital riojana gracias a una visita guiada con el colegio. EFE.

