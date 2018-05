Bill Evans, uno de los pioneros del jazz-rock El saxofonista estadounidense actúa hoy en el Teatro Bretón junto a su banda 'Petite Blonde II' LA RIOJA Jueves, 10 mayo 2018, 10:01

Dentro del Ciclo de Jazz 2018, organizado por Cultural Rioja, el Teatro Bretón de Logroño acoge esta tarde el concierto de la banda 'Bill Evans-Petite Blonde II', liderada por el saxofonistas y pianista Bill Evans, sin duda uno de los pioneros de la fusión entre el jazz y el rock.

Nacido en Illinois el 8 de febrero de 1958 y sin ninguna relación con el famoso pianista Bill Evans, uno de los grandes de la historia del jazz, el Bill Evans que hoy visita La Rioja estudió piano, clarinete y saxofón. A los 22 años, y con Dave Liebman como maestro, fue descubierto por Miles Davis, que desde finales de los setenta estaba inmerso en la búsqueda de nuevos talentos para sus nuevos proyectos. De esta forma fue como Bill Evans permaneció un lustro en la banda de Davis y junto a él grabó todos los discos del legendario trompetista de los años 1980 y 1984, entre ellos 'The man with the horn' o 'Star people'.​

El concierto La banda. Bill Evans-Petite Blonde 2. Los músicos. Bill Evans (saxo tenor y soprano, piano), Dennis Chambers (batería), Ulf Wakenius (guitarra) y Gary Grainger (bajo eléctrico). El género. Jazz-rock. El lugar y la hora. Teatro Bretón de los Herreros de Logroño. 20.30 horas.

Después de tocar con Miles Davis, se unió Evans al guitarrista John McLaughlin, con quien colaboró a lo largo de más de tres años integrado en su conocida 'Mahavishnu Orchestra'. Su debut como solista tuvo lugar en 1984 con la grabación del disco 'Living In The Crest Of Wave'.

Con posterioridad, Evans entró a formar parte del grupo Elements, junto al virtuoso bajista Mark Egan y al baterista Danny Gottlieb, músicos con los que grabaría tres álbumes.

Fue ya a principios de los años 90 cuando, en colaboración con el batería Dennis Chambers, el bajista Victor Bailey, el teclista Mitch Forman y el guitarra Chuck Loeb, formó la banda llamada Petite Blonde.

Jagger, Hancock, Carter...

No dejó, sin embargo, el músico de Illiois, de trabajar en grabaciones y en giras con artistas tan conocidos y diferentes como Mick Jagger, Herbie Hancock, Lee Ritenour, Andy Summers, Michael Franks, David Sanborn, Ron Carter y Mark Egan, entre otros.​

A lo largo de su dilatada carrera musical, Evans ha explorado una amplia variedad de estilos que van desde el jazz más tradicional hasta el funk, pasando por el hip-hop, el bluegrass, el jazz fusion o el reggae. De hecho, en 1999 editó 'Touch', un disco que contaba con una lista de colaboradores de lujo y que suponía un regreso a sus raíces fusion con guiños al smooth jazz más comercial. Mientras que, dos años después, lanzó el disco 'Soul Insider', un trabajo en clave funky que fue nominado para los premios Grammy.

Evans ha elegido Logroño y Orense como los únicos conciertos que ofrece en España, incluidos dentro de una gira europea que recorrerá ciudades como Berlín, París, Londres, Tallín, Oslo, Estocolmo o Milán, entre otras.

En el mencionado tour, Bill Evans-Petite Blonde II interpretarán algunos de los temas correspondientes a uno de los discos de jazz más vendidos en la historia de este género musical. Se trata del álbum titulado 'Petite Blonde', que vio la luz en 1992, 25 años de vida que la banda quiere celebrar por todo lo alto.