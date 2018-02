Belén Rueda viaja al Congo en busca de la taquilla Jueves, 15 febrero 2018, 23:49

La maquinaria promocional de Mediaset lleva tiempo en marcha para dar cancha a la última apuesta de Telecinco Cinema, 'El cuaderno de Sara', con su buque insignia, la siempre efectiva Belén Rueda, como protagonista estelar. Dirige Norberto López Amado, habitual tras las cámaras de series de televisión como 'Mar de plástico' y 'El príncipe'. Jorge Guerricaechevarría, colaborador habitual de Álex de la Iglesia, firma un guion que se aleja de sus historias habituales, un encargo que sitúa a la protagonista de 'El orfanato' en el centro de una aventura en el Congo, recreada convenientemente en la República de Uganda y la isla de Tenerife en Canarias.

Su hermana (Marian Álvarez), colaboradora de una ONG, desapareció hace tiempo en la selva. Nadie tiene noticias de su paradero hasta que surge una foto donde parece ser ella. Sin dudarlo se desplaza hasta Kinshasa y emprende un viaje emocional que le lleva a adentrarse en el territorio de los Señores de la Guerra, donde los problemas del primer mundo se antojan una tontería al lado de lo que allí se encuentra.

En la línea de 'Palmeras en la nieve', explotando su lado exótico, pensando en el gran público, el mismo que se aficiona a los productos televisivos mentados, 'El cuaderno de Sara' pretende ser un viaje al corazón del África profunda, no siempre creíble. La aventura de una mujer en busca de su hermana, olvidando sus diferencias del pasado, es menos dura de lo imaginable y cuenta con el trabajo de Belén Rueda como principal baza.

África puede ser tan bella como violenta, pero no estamos ante 'Beasts of No Nation' o cualquier otra propuesta reciente en la misma línea. Probablemente triunfará en taquilla, dado el apoyo mediático que le arropa y su empaque aparente. Cine comercial 'made in Spain', siempre necesario.