Las fiestas de San Bernabé de Logroño ofrecen mañana, sábado, el festival 'Que bailen los peces' en el Palacio de los Deportes, con La Pegatina como principal reclamo. El grupo festivo catalán publicó el 6 de abril su disco 'Ahora o nunca' que cuenta con colaboraciones de Amaral, Rozalén, Macaco, Los Caligaris y Will and the People.

El cartel lo completan Gato López, banda tributo a Ska-P; y The Derty Gerties, conjunto riojano de música celta.

El concierto Dónde Palacio de los Deportes. Cuándo sábado 9 de junio (21.00 horas) Entradas 18/23 € (8 € para los titulares del carné joven de La Rioja).

La apertura de puertas está prevista a las 20.30 horas y el concierto comenzará a las 21.00. Las entradas anticipadas cuestan 18 euros y en taquilla valdrán 23. Además, se han puesto a la venta 500 al precio de 8 euros en las oficinas de Caja Rural de Navarra para los titulares del carné joven de La Rioja.