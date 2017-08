Dos miembros del ballet nacional de Portugal, el viernes en 'Margen Danza' Presentación y actuación de Margen Danza. en la Plaza del Mercado de Logroño. La segunda edición del festival se despide también con las actuaciones de Artistas Inflamables, Luciana Croatto y la compañía Awa EUROPA PRESS Logroño Jueves, 10 agosto 2017, 10:50

El madrileño Carlos Pinillos, bailarín principal del Ballet Nacional de Portugal, y su mujer Filipa Castro, también estrella principal del mismo Ballet, representarán este viernes en Logroño un extracto de la obra 'Cantata', una coreografía del reconocido artista italiano Mauro Bigonzetti (director del ballet de la Scala de Milán), que fue estrenada en 2001 en Lisboa. Se trata de una danza instintiva y vital que explora diversas facetas de la relación entre hombre y mujer (seducción, pasión, celos).

Un lujo para el festival 'Margen Danza' contar con la presencia de estas dos estrellas para formar parte del programa con el que se cierra la segunda edición de este Festival Internacional de Danza. Pinillos se formó con Víctor Ullate y entre sus galardones cuenta con el Primer premio en el concurso Internacional de Danza de Viena.

La portuguesa Filipa Castro cuenta en su haber con el Premio Bailarina Revelación en 2005. La pareja fue galardonada el año pasado con el Premio Positano-Leónide Massine Bailarín del Año de la Escena Internacional 2016 y regularmente son invitados a bailar en las prestigiosas galas de danza internacional en Rusia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido.

La ficha Fecha: 11 de agosto Entrada: gratuita Lugar: Parque del Ebro

En la misma velada participarán Artistas Inflamables, con la bailarina argentina Luciana Croatto, y la formación luxemburguesa Awa. Los tres grupos han adaptado y creado obras inéditas para su puesta en escena Logroño en el escenario al aire libre y con público rodeando el tapiz que organiza Margen Danza.

La compañía de danza Artistas Inflamables, fundada en La Rioja a través de Madrugada Producciones y dirigida por Miguel Borges (Portugal), Luciana Croatto (Argentina) y Samuel Retortillo (España) pondrá en escena en Logroño 'If as is always', una pieza interpretada por Luciana Croatto, bailarina de gran personalidad, y Pascal Bayart, en un dueto que trata sobre la historia de amor de sus creadores, los coreógrafos Olga Cobos y Peter Mika. La obra fue pensada para ser representada en espacios al aire libre como el Parque del Ebro.

Por su parte la compañía Awa (Luxemburgo) representará en Margen Danza As you Want interpretada por Catarina Barbosa y Baptiste Hilbert. Se trata de una pieza concebida y creada como una pirámide, desde la creación de los seres vivos hasta el futuro. Esta coreografía estará presente en el Festival gracias a la colaboración establecida con el Centro Coreográfico Nacional de Danza de Luxemburgo que promueve el Ministerio del país centro europeo.

Margen Danza arrancó el 1 de agosto con la actuación de David Vento y la Muestra de cinedanza y continuó la semana pasada con las intervenciones de Larumbe Danza, Jara Serrano, Be Human y Losdedae. Este Festival se caracteriza porque sus representaciones combinan la creación coreográfica de vanguardia con el uso del lenguaje de la danza y otras artes escénicas; la entrada es gratuita, incluye actuaciones dirigidas a todos los públicos, danza urbana y la oportunidad de disfrutar en un mismo pase de la actuación de compañías consolidadas con otras emergentes.