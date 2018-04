Nosotros amamos a Queen Los temas más conocidos de la banda inglesa sonarán en Riojafórum SANDA SÁINZ Viernes, 20 abril 2018, 11:11

We Love Queen es un tributo musical que rinde homenaje a uno de los grupos de rock más importantes de todos los tiempos, Queen.

Durante una hora y treinta y cinco minutos, dos cantantes, tres músicos y un equipo de baile formado por seis personas ofrecen un espectáculo que exalta el importante legado de esta banda británica.

Se trata de una forma diferente de mostrar sus temas conocidos a través de una ceremonia religiosa. 'Somebody to love', 'Under preasure', 'I want it all', 'Innuendo', 'Boheminan Rapsody' y 'We will rock you' son algunas de las canciones que el público podrá disfutar, escuchar y sentir.