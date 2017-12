POR ALEGRÍAS

Y en el puente del Suazo de San Fernando a Chiclana, [...] he visto una niña muy blanca, [...] llorando. ¿Qué tienes? -mi novio me ha dejao porque no ve morena. -Vente conmigo a la mar, que la brisa te ponga más bronceá». Es la letra de unas 'alegrías' que un compañero de colegio mayor, muy catalán él, me enseñó junto a otras falsetas para acompañar palos de flamenco.

El 28 de noviembre, la concejal de Cultura, Pilar Montes, el director del Teatro Bretón, Jorge Quirante y la directora técnica de Bodegas Ontañón, Raquel Pérez, presentaron la 22 edición de los Jueves Flamencos. Se celebrará del 11 de enero al 26 de abril de 2018. Nueve espectáculos de cante y danza; 4 en el escenario del Teatro, 4 en el Salón de Columnas y otro en Ontañón. La concejal Sra. Montes y el director Sr. Quirante, declararon que «en 22 años de Jueves Flamencos han pasado por el Teatro Bretón los nombres más destacados del cante y del baile flamencos de nuestro país».

Bien está que se divulgue el flamenco. Pero muy mal está, y ya es reprobable, que nuestro Teatro Bretón, el que todos los ciudadanos pagamos, mantenga su repudio a la música clásica. ¿Hasta cuándo deberemos tolerar el gusto particular y parcial del director del Bretón? ¿Hasta cuándo la concejal de Cultura secundará esta parcialidad? Excma. Sra. Alcaldesa D.ª Cuca Gamarra, con mis respetos una vez más, debería Vd. intervenir para acabar con esta discriminación.

¡Nueve espectáculos de lo más destacado del flamenco! Además de los otros 50 variados. ¿Por qué no reparten el presupuesto con mejor equidad? ¿Por qué no traen música clásica? ¿Pretenden Vds. hacernos creer que en Logroño hay más afición al flamenco que a la música clásica? ¿No les dice nada un conservatorio con 600 alumnos y su profesorado? Vds. los gestores, están obligados a servir a toda la cultura escénica y la música clásica es un pilar incontestable desde la Antigua Grecia.