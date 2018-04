Una voz que acaricia la muerte El debut en Logroño de la joven barcelonesa ha levantado una gran expectación tras el éxito de 'Los Ángeles', su primer trabajo discográficoLa cantaora Rosalía se presenta esta noche en el Salón de Columnas con el toque de Alfredo Lagos PABLO GARCÍA-MANCHA Viernes, 6 abril 2018, 00:22

logroño. El flamenco es una de las músicas más profundas que existen; es como si contuviese mil vidas de miles de personas, manifestó en una entrevista la cantaora Rosalía (1993, Sant Esteve Sesrovires), una voz que en apenas un año ha revolucionado el panorama flamenco. 'Los Ángeles', su primer trabajo discográfico, es una obra que gira en torno a la muerte. Cantes tradicionales y una voz que parece contenida en un sinfín de misterios. Talento flamenco, imagen pop, sonidos ancestrales y una modernidad que la hacen única. Ésta es la propuesta del primer concierto de los Jueves Flamencos en 22 años de andadura que se celebra un viernes. La cita es a las nueve de la noche y el lugar, el Salón de Columnas del Teatro Bretón, que se va a quedar muy pequeño para contener la gigantesca expectación que ha levantado la joven cantaora barcelonesa. Y por si faltara poco para redondear la cita, el toque vendrá de la mano de uno de los grandes: Alfredo Lagos.

'Los Ángeles' profundiza en cantes flamencos tradicionales transitados por artistas por los que Rosalía siente especial devoción: Rosario La Mejorana, La Niña de los Peines, Enrique Morente, Manuel Vallejo, Antonio Molina o Don Antonio Chacón. Nombres míticos que ella ha sido capaz de llevar al siglo XXI con una capacidad insólita para emocionar.

Rosalía tiene 24 años y empezó hace más de una década en los escenarios, estudió flamenco en la ESMUC con Chiqui de la Línea y colaborado con artistas tan diversos como Chicuelo, Enric Palomar o La Fura dels Baus. Los aficionados han sabido de ella por haber actuado como voz invitada del guitarrista Alfredo Lagos presentando en directo su 'Punto de fuga' en la Biënnale Países Bajos 2017 o en el espectáculo 'JRT sobre Julio Romero de Torres' de Úrsula López, Tamara López y Leonor Leal en el Festival de Jerez 2016.

Silvia Calado Olivo escribe de Rosalía que «su principal diferencia es su propia voz. Tanto por timbre, como por uso. Los espejos más cercanos están en Rocío Márquez y, más aún, Silvia Pérez Cruz. A ambas -y no es casual- las ha producido Raúl Refree. Como a Rosalía. Por lo visto, se conocieron haciendo el tema 'I see a darkness' de Bonnie Prince Billy -cierre del disco 'Los Ángeles'- y se comprendieron en un concierto a dúo en la sala barcelonesa Heliogàbal. Dicen que su disco surgió de una pausada y común escucha de lo flamenco, pero también de Kendrick Lamar, Kanye West, Oneohtrix Point Never, Sufjan Stevens y otras diversidades musicales.