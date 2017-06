Comienza el Fárdelej

Arnedo se llena este finde semana de música y vida gracias al Fárdelej. Los primeros en subir al escenario del Arnedo Arena serán Musgo, a los que seguirán Viva Suecia, Lori Meyers y Ochoymedio Djs. Las puertas se abrirán a las 20 horas.

Dónde Plaza de toros Arnedo Arena Cuándo Cuándo30 de junio (20.00 horas) y 1 de julio (19 horas) Entradas32 € (día) /52 € (abono).

Pero el Fárdelej no se vive solo de noche. Mañana sábado 1 de julio en el centro de la ciudad estará César Gallard Dj (11.00 horas) y La Orquestina 3.0 (13.00 horas). En las piscinas de Fuentelavero pincharán Florida & Hermosso Djs a las 16.30 y tocará UV-Ultravioleta.

EL punto fuerte del festival comenzará a las 19.00 horas, cuando el Arnedo Arena volverá a abrir sus puertas para acoger a Mechanismo, Full, Grises, Iván Ferreiro y Cycle. A las 4.30 horas cerrará la fiesta We Are Not DJS en la Sala Sendero.

Tanto la actuación de Lori Meyers de hoy como la de Iván Ferreiro de mañana, sábado, serán de larga duración para celebrar los cinco años del Fárdelej.

Los grupos

Tras cuatro años de silencio (discográfico), Lori Meyers volvieron en febrero con 'En la espiral', un disco que promete hacerse fuerte en festivales y ser himno de pubs indies que ya disfrutaron con Emborracharme, ¿Aha han vuelto? o, por supuesto, Mi realidad.

El Fárdelej completa con formaciones en alza como Mechanismo (su original sonido los ha convertido en uno de los grupos con más proyección a nivel nacional), Musgo (banda de origen riojano con base en Madrid que está a punto de editar su primer EP), UV-Ultravioleta (con dos EPs en el mercado ya se han convertido en un referente del panorama musical aragonés) y La Orquestina 3.0, evolución para la ocasión de la Orquestina Anarco Yeyé (de nuevo en el Fárdelej tras la revolución que supusieron sus actuaciones en ediciones anteriores).

En el apartado de DJs, este año el festival va a contar con Ochoymedio DJs y We Are Not DJs, ambos habituales en los mejores escenarios de todo el país, a los que se suman Florida & Hermosso DJs (revelación en el panorama aragonés) y el arnedano César Gallard DJ, valor en alza y cada vez más presente en las cabinas de la zona.