'Hola verano', la fiesta de La Rioja y los 5 sentidos

La fiesta 'Hola verano', organizada por La Rioja Capital, se celebrará el próximo día 24 en la bodega institucional de La Granjera, donde se desarrollarán la Cata Popular de los Premios Ecovino, tres degustaciones, una muestra de productos agroalimentarios, actividades familiares y un concierto.

Los directores de Desarrollo Rural, Daniel del Río, y de Agricultura, María Jesús Miñana, han presentado este jueves, en una rueda informativa de la que informa la agencia EFE, esta fiesta del verano, incluida en el programa divulgativo de la cultura del vino del Gobierno riojano 'El Rioja y los 5 sentidos', que dedica el mes de junio a la familia.

La jornada, que contará con diversos escenarios por el entorno natural de la finca de La Grajera, ofrece "una cuidada propuesta, lo suficientemente atractiva para disfrutar de una divertida bienvenida al verano", ha indicado Del Río, cuya previsión es que se supere el millar de personas asistentes.

Se han organizado seis bloques de actividades para todos los públicos y se pretende "llevar a la familia cerca del vino y de los productos agroalimentarios", ha añadido, por lo que se facilitará el acceso mediante autobuses gratuitos y se han establecido entradas de diez euros para adultos y de cinco para niños.

Miñana ha explicado que los asistentes podrán catar algunos de los mejores vinos presentados al Concurso Internacional de Vinos Ecológicos Ecovino, que en su octava edición ha tenido un récord de participación al recibir 227 referencias.

Se trata, ha dicho, de "una cita consolidada, con un público fiel", pero en esta ocasión se da un paso más para llegar a más personas, en un ambiente familiar y en un entorno natural "privilegiado", como es La Grajera.

Entre chuletillas y conservas artesanas

En esta cita estarán presentes 21 bodegas, de las que siete pertenecen a la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja; cuatro a la DO Navarra, dos a la DO Rueda, dos a la IG Bajo Aragón, una a la DO Cava, una a la DO La Mancha, una a la DO Manchuela, una a la DO Montilla Moriles, una a la DO Utiel-Requena y una de la IGP Tierra de Castilla.

También se ofrecerán, con la colaboración de la Peña Rondalosa de Logroño, tres degustaciones tradicionales riojanas de chuletillas al sarmiento y panceta; patatas a la riojana y empanada de verduritas riojanas acompañadas por champiñones guisados.

La directora general ha añadido que, en combinación con los puestos de la cata de los Premios Ecovino, una "nutrida" representación de alimentos de calidad riojanos participarán con una exposición, degustación y venta de productos al público asistente.

Hasta ahora, han confirmado su presencia quince operadores en este mercado, en el que se ofrecerán azafrán ecológico, mermeladas, embutidos, patés, aceite, conservas artesanas, chorizo, fardalejos, chocolates, peras, pan y pastelería, entre otros.

Los niños podrán asistir a diversos talleres y actividades relacionadas con el teatro, "el mural en el viñedo", "land art", "danza en el olivar", "pintores de cuentos", "el descanso de los sentidos", "sombrereros locos" y "cuerpódromo", que es una instalación artística creada por David Azpurgua de Luis para el Festival Urbano "Lovisual".

Del Río ha añadido que también se podrá visitar la bodega institucional y la exposición del Concurso Internacional sobre Vino "El Rioja y los 5 Sentidos" de la actual edición.

Esta fiesta del verano finalizará con un concierto familiar a cargo de "Billy Boom Band", que es una banda de rock con un toque infantil, ha dicho el director general, quien ha señalado que La Rioja Capital activará el hashtag #holaverano para incentivar la participación y el reflejo de la actividad en las redes sociales.