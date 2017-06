Ganadores del sorteo del Fardelej

Cuatro son los participantes en el concurso de larioja.com que van a disfrutar gratis del festi arnedano Fardelej que reune a Lori Meyers, Ivan Ferreiro, Cycle, Grises, Full, Viva Suecia... los próximos días 30 de junio y 1 de julio.

relacionado OferplanCompra tus entradas con el 23% de descuento

Esta edición es muy especial y por eso, desde Diario LA RIOJA, hemos querido regalar a nuestros lectores cuatro entradas, dos para el sábado y dos para el domingo por tan solo contestar a una pregunta que era la siguiente.

¿Quién cerró la primera edición del Fardelej?

La respuesta era Elyella Djs.

Los ganadores son:

Entradas para el 30 de junio: Daniel Junquera y María José Bartolomé.

Entradas para el 1 de julio: Juan Carlos Munilla y Susana Vidorreta.

Podéis venir a recoger vuestra entrada a las instalaciones de Diario LA RIOJA (Vara de Rey 74, bajo) a partir del martes 6 de junio.

Si no eres uno de los afortunados, recuerda que todavía puedes conseguir tus entradas en Oferplan con un descuento del 23%.

El festival

El Festival arnedano Fardelej cerraba hace unas semanas su cartel conn una bomba final. Lori Meyers, con disco caliente bajo el brazo, se sumaban a los ya anunciados Ferreiro, Cycle, Full, Grises y Viva Suecia.

Tras cuatro años de silencio (discográfico), volvieron en febrero con 'En la espiral', un disco que promete hacerse fuerte en festivales y ser himno de pubs indies que ya disfrutaron con Emborracharme, ¿Aha han vuelto? o, por supuesto, Mi realidad.

La programación se completa con formaciones en alza como Mechanismo (su original sonido los ha convertido en uno de los grupos con más proyección a nivel nacional), Musgo (banda de origen riojano con base en Madrid que está a punto de editar su primer EP), UV-Ultravioleta (con dos EPs en el mercado ya se han convertido en un referente del panorama musical aragonés) y La Orquestina 3.0, evolución para la ocasión de la Orquestina Anarco Yeyé (de nuevo en el Fárdelej tras la revolución que supusieron sus actuaciones en ediciones anteriores).

En el apartado de DJs, este año el festival va a contar con Ochoymedio DJs y We Are Not DJs, ambos habituales en los mejores escenarios de todo el país, a los que se suman Florida & Hermosso DJs (revelación en el panorama aragonés) y el arnedano César Gallard DJ, valor en alza y cada vez más presente en las cabinas de la zona.

Venta de entradas

Los abonos del Fárdelej 2017 están a la venta al precio anticipado de 45 euros (más gastos) y pueden adquirirse on line a través de la web del festival (www.fardelej.com) y de su página de Facebook, así como en las plataformas Oferplan (con un 23% de descuento), Entradium, Entradas.com, General Tickets, Ticketbell, Ticketea y Ticketmaster. Las entradas por días podrán adquirirse en todas estas webs.

También están disponibles tanto las entradas por días como los abonos en puntos de venta físicos como Hotel Victoria, Hotel Virrey y tienda galería 58 y Más Por Menos (Arnedo), Santos Ochoa (Logroño), y locales como el Cafetín (Calahorra) o Peluquería Ninfa (San Adrián).

Por otro lado, están a disposición del público los abonos VIP, de venta exclusivamente a través de su página web (www.fardelej.com), cuya cantidad es muy limitada y el precio único de 80 euros (más gastos). Incluyen una bolsa de bienvenida y permiten el acceso a la Zona VIP del Arnedo Arena que este año se ubica por primera vez en una plataforma elevada situada en la misma arena del coso arnedano.

En esta zona VIP además de contar con una perspectiva privilegiada del escenario principal, se podrá disfrutar de una barra exclusiva y de una zona de relax. Para las personas que ya tuvieran su abono y quieran actualizarlo a VIP, la organización atenderá las solicitudes de todos aquellos que escriban a info@fardelej.com (hasta fin de existencias).