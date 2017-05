OBSESIÓN Y AVENTURA

Sienna Miller regresa a lo grande con 'Z, la ciudad perdida', una historia de obsesión y de aventura en el Amazona.

¿Defiende los papeles de la mujer en el cine desde una perspectiva de igualdad?

Sí. En esta película no quería interpretar a la esposa del aventurero que se queda en casa. Por ello colaboré en el desarrollo del personaje hasta convertirlo en una mujer aventurera, enfrentada con la sociedad que la rodeaba.

¿Qué fue lo que la llevó a firmar por este personaje?

El director. Siempre he admirado a James Gray. Le considero uno de los mejores cineastas del momento. Es un hombre sensible, que entiende a las mujeres.

¿Su personaje es el de una mujer adelantada a su tiempo?

Sin duda. Ella es una verdadera feminista, como yo. Se rebela contra la sociedad por su abuso constante. Yo, como mujer, he aceptado las leyes de la sociedad y, en ocasiones, he aceptado cosas que no debería aceptar. Cuanto más buceo en esa idea, más me doy cuenta de que las mujeres somos víctimas y que tenemos la responsabilidad de contar historias sobre nosotras. Hay que conseguir que la sociedad respete a las mujeres.

¿Es usted también aventurera?

Me encanta viajar a lugares remotos. Estoy deseando ir a Perú y ver Machu Pichu y quiero cabalgar por las planicies bolivianas. Quiero explorar el mundo, pero tengo una hija pequeña y me debo a ella.

¿Está harta de esa imagen frívola que dan de usted las revistas?

Sí. Toda mi jodida vida he estado peleando contra esa imagen. Yo no soy esa chica idiota y frívola que va de fiesta en fiesta. Siempre he sido más profunda que todo eso, y me molesta ese retrato mío creado por la cultura de los tabloides y las revistas, que durante mucho tiempo fue muy poderosa en Reino Unido. Se dedicaban a inventar historias y yo me dedicaba a retarles en el juzgado. Mi pelea ha durado casi una década.

¿Utiliza las redes sociales?

No (ríe). Tal vez debería. Uno gana más dinero en esta profesión si se publicita en las redes sociales, es mucho más inteligente, pero me resisto porque no me gusta esa comunicación, ni creo que haga a la gente más feliz. Soy un dinosaurio dentro de la industria del cine por no participar de las redes sociales.