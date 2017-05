Luis Burgos regresa a las raíces con 'Niños. Magos. Músicos. Saltimbanquis'

logroño. «Creo que he vuelto a conectar con algo que había perdido en mis estancias fuera de aquí; he vuelto a mis raíces, me he reencontrando de alguna manera». Así expresa Luis Burgos el momento artístico que vive en estos momentos en Varea, donde dice pintar «a degüello» pero «feliz». Y fruto de este trabajo es la exposición que hoy inaugura en la sede del Colegio de Graduados en Ingeniería rama Industrial (COGITIR) (c/Santo Tomás, 5. El Cubo).

Allí están sus niños, sus personajes circenses, las miradas intimidantes, los vivos colores... con el inconfundible sello de Burgos. Hasta 21 lienzos donde recupera alguna obra de su estancia en Cuba y, anteriormente, en China. La exposición tiene el valor añadido de estrenar la faceta cultural de COGITIR -apuntó su decano, Jesús Velilla-, y honrar la memoria de un amigo común de Burgos y Velilla recientemente fallecido, Daniel Martínez.

Tras su estancia en Logroño la colección volará a Luanda (Angola), donde el 11 de junio se expone en la reconocida galería MOV'Art, por la que acaba de fichar el pintor.