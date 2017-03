Un finde con sol y niños

En Logroño luce el sol y más que nunca apetece salir a la calle y disfrutar el tiempo libre. Te contamos unos cuantos planes y actividades para niños para sacar el máximo partido al fin de semana.

Para empezar, un proyecto en el que también colaboramos nosotros, la web de las familias riojanas. Hoy comienza el ciclo "Cuentos de la Biblioteca", donde tendremos la suerte de escuchar a los mejores narradores orales de todo el país. Para empezar, procedente de Andalucía, Alicia Bulubú. Esta tarde a las 18 h. en la Biblioteca de La Rioja. Entrada libre y gratuita.

El sábado por la mañana, el Parlamento continúa con sus acciones culturales del mes de marzo. Esta vez le toca el turno al público juvenil (adolescentes y niños desde 7 años). La actividad se llama: “Todo lo que esconde el Parlamento” y persigue dar a conocer la historia y arquitectura de la sede parlamentaria, antiguo Convento de la Merced, y la exposición temporal de pintura. Reservas y más información aquí.

El sábado por la tarde, Teatrea, otro de los referentes culturales de La Rioja, nos ofrece una obra de teatro para bebés/niños pequeñitos desde 2 años. De Agua y Barro.

Para los amantes de la tecnología y la robótica, no os podéis perder el evento del año en Logroño: la gran final First Lego League: más de 600 niños y jóvenes se darán cita este sábado en el Riojaforum de Logroño para competir en la Gran Final First Lego League España. La asistencia está abierta a todo el público y es gratuita. Las partidas se desarrollarán de 10:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Y el domingo, una cita deportiva y solidaria: la V Marcha BTT Solidaria Carlos Coloma con Coopera. Aunque no participéis en la carrera, los niños +5 años pueden participar en un gymkana en bicicleta con divertidas pruebas y saltar en el hinchable. Horarios y más información aquí.

Y como siempre, tienes muchas más actividades para hacer con niños en La Rioja en nuestra web. ¡Hasta la semana que viene!