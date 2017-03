«No me siento pionera, sino en la estela de otras mujeres que sí han sido referentes»

«¿En qué soy yo pionera? Lo que yo hago lo ha hecho muchísima gente». Modesta, pero indiscutiblemente genial, valiente y comprometida, Blanca Portillo (Madrid, 1963) regresa al Bretón protagonizando junto a José Luis García -Pérez 'El cartógrafo' (a las 20.30 h.). El último drama de Juan Mayorga nos traslada al gueto de Varsovia para dibujar el mapa de la desmemoria.

LA FUNCIÓN 'El cartógrafo', de Juan Mayorga Intérpretes: Blanca Portillo y José Luis García-Pérez Teatro Bretón, 20.30 h.

¿Qué nos cuenta 'El cartógrafo'?

Es una historia sobre la memoria, sobre la necesidad de no olvidar y de construirnos a partir de lo que hemos sido. Una historia contra la dictadura del presente.

«Creemos superado algo como la Segunda Guerra Mundial, pero hay cosas que nos hacen volver a temer la barbarie»

¿De este presente en especial?

El presente siempre nos invita a mirar hacia adelante y a olvidarnos de lo que ocurrió en el pasado. Juan escribió esta obra hace ocho años. Era otro momento diferente a este. Pero el teatro, cuando es bueno, te revela cosas que están sucediendo hoy.

Y volvemos al gueto de Varsovia.

Parece que es una historia que tenemos asumida y pensamos que nunca volverá a pasar algo como la Segunda Guerra Mundial, pero de repente nos encontramos con cosas que nos hacen volver a temer la barbarie.

Son tiempos de desmemoria.

Y para no repetir los errores hay que construir sobre lo que hicimos.

Mayorga vuelve a dirigir su propia obra. ¿Cómo ha sido?

A mí me gustaría poder discutir con Lope y con Shakespeare. Poder hacerlo con Juan ha sido una aventura y un diálogo constante entre los tres.

¿Cuándo volverá a dirigir usted?

Tengo dos proyectos, uno de ellos es otro texto de Colm Toíbín [autor del 'El testamento de María'].

Después de dirigir a José Luis García-Pérez, ¿cómo ha sido trabajar juntos ahora en el escenario?

Era un deuda que tenía con él, una promesa mutua. Después del Tenorio le dije que ahora me tocaba disfrutarle en el escenario. Yo quiero estar con los buenos.

¿Y su propia vida, es capaz de dirigirla o siente que le arrastra?

Es una mezcla: voy guiando y la vida me va regalando. Intento dirigirla pero también se producen carambolas; una cosa me lleva a otra. Cuando tú arriesgas la vida te ofrece oportunidades. Si no hiciera lo que hago me moriría de pena.

Va a presentar 'Ellas', un programa de TVE sobre mujeres pioneras. ¿Cuándo se emite?

Lo estamos haciendo y creo que se emitirá en primavera.

Usted misma debería ser protagonista de un capítulo. ¿No se considera pionera?

¡No, qué va! Tengo la sensación de seguir estelas de otras mujeres que para mí sí han sido referentes, de ir andando caminos que ya habían abierto otras mujeres...

¿Como quién?

Por ejemplo, Nuria [Espert] ha sido pionera en muchas cosas, con esa capacidad para levantar proyectos, para dirigir, para abrir las cabezas de los espectadores de teatro de este país...

¿Es optimista? ¿Será el siglo XXI el siglo de las mujeres?

No lo sé. La violencia de género es el extremo más sangrante de un mundo que sigue siendo muy machista. Queda mucho por hacer para la igualdad, sobre todo les queda mucho por hacer a los hombres.