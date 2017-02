Un ciclo dedicado a la mujer centra el programa de la Filmoteca en marzo

Un ciclo dedicado a la mujer centrará la programación para el mes de marzo de la Filmoteca de La Rioja, que se suma así a la celebración del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este mes.

Según informó el Gobierno en un comunicado, el Ciclo de Cine y Mujer, que se lleva a cabo en colaboración con la Asociación de Mujeres en el Arte en La Rioja y de su directora, Susana Baldor, mostrará películas hechas e interpretadas por mujeres. Además, este mes se proyectará 'Pequeños tesoros' que incluirá tres películas ('Comoara', 'Mimosas' y 'Le fils de Joseph') y Cinexín, el Cineclub de la UR, con 'Laurence Anyways'. Todas las sesiones comenzarán a las 20.15 horas en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño.

El ciclo Cine y Mujer consta de cuatro películas que se proyectarán los miércoles de marzo y comienza hoy con 'Sands of Silence, Waves of courage', (Arenas de silencio: olas de valor), un documental dirigido por la logroñesa afincada en Estados Unidos Chelo Álvarez-Stehle, que ofrece una mirada particular sobre la explotación sexual.

El miércoles 8 de marzo se proyectará 'Angry Indian Goddesses'. (7 Diosas), dirigida por Pan Nalin, una comedia que reflexiona sobre el papel de la mujer en la india actual. El miércoles, 15 se proyectará 'Las Filles de Brest' (La doctora Brest), dirigida por Emmanuelle Bercot, que narra la historia real de la doctora Iréne Frachon contra la industria farmacéutica.

Este ciclo terminará con 'Bar Bahar' (Entre dos mundos), el 22 de marzo, un retrato de la nueva generación de mujeres árabes, dirigida por Maysaloun Hamoud. Y concluyendo con el Ciclo de cine negro, finaliza la proyección de Cine y Mujer con 'The Hitch- Hicker' (El autoestopista) dirigida por Ida Lupino, la primera mujer directora de una película de cine negro.