Priscilla, reina del desierto

La historia narra las aventuras de tres drag queen que atraviesan el desierto australiano en un autobús.

El musical, en el que participan cuarenta artistas, cuenta con la extraordinaria puesta en escena original con el que se estrenó en Londres, que incluye un impresionante vestuario, pelucas, tocados, sombreros, plataformas...

Al igual que en la película original, una banda sonora en la que se incluye ‘I Will Survive’, ‘Don’t live me this way’, ‘Material girl’ y otros temas pop emblemáticos. Los temas son interpretados por nueve músicos que tocan en directo dieciséis instrumentos. Veinticuatro voces diferentes dan vida a todos los éxitos.

EL ESPECTÁCULO DATOS Riojaforum Viernes 24 y sábado 25, (18.00 y 22.00) domingo 26 (17.00 y 20.30 horas). Entradas 37/42 €.

El musical ha sido visto por más de 400.000 espectadores y ha sido premiado por Broadway World Spain y los Premios de Teatro Musical como el Mejor Musical 2015 en Madrid.

El espectáculo, que dura dos horas y media con descanso, está recomendado para espectadores a partir de 12 años.