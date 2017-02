La fiesta de 'Music Has No Limits' llega a Logroño

Logroño. Podría definirse a 'Music Has No Limits' como el espectáculo total. De hecho, hoy llega a Logroño precedido por un éxito arrollador al otro lado del Atlántico. La fiesta musical que ha roto esquemas en el mundo de la música desembarca esta tarde en el Teatro Bretón, en el marco de una gira por los principales escenarios de nuestro país. Este tour está presentado por PlayStation Realidad Virtual.

El secreto de 'Music Has No Limits' radica en que adapta temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, otro ritmo y una interpretación diferente. Además esta propuesta abarca todos los géneros: clásico, pop, rock, jazz, gospel, ópera o house, fundiendo éxitos de artistas de la talla de Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Avicii, Guns N'Roses, Bruno Mars y The Police.

Sus reconocidas canciones las interpretan cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos dj's. No en vano, entre la nómina de artistas que dan vida a este espectáculo se encuentran integrantes de orquestas sinfónicas, músicos habituales en las giras de Alejandro Sanz o Joaquín Sabina, una soprano, un chelista eléctrico,...

'Music Has No Limits' nace de la particular concepción de la música de Miguel Depáramo (Granada, 1984). Este músico autodidacta utilizaba el piano que tenía en su casa para tocar sus canciones favoritas, que iba enlazando sin atender a géneros.

Por eso, en este espectáculo tan pronto el gospel da paso al pop como precede al house o a la música clásica. La idea que subyace es que todo vale mientras tenga ritmo y sirva para mover al público de sus asientos. De este modo, esta tarde en el Teatro Bretón de la capital riojana el baile y las sorpresas llegarán solas, como por arte de magia.

Realidad virtual

El tour por España cuenta con el patrocinio de PlayStation Realidad Virtual, el nuevo y revolucionario dispositivo de realidad virtual para PlayStation4, que coincidiendo con el día de puesta en escena del espectáculo se dará a conocer hoy en Logroño.

Así, PlayStation Realidad Virtual ofrecerá entre las 11.30 y las 18 horas en el Bretón la posibilidad de probar gratuitamente este nuevo dispositivo de realidad virtual. Se trata de una actividad de libre acceso para todo el mundo, independientemente de que se cuente o no con entrada para la fiesta musical de la noche. Para disfrutar de esta experiencia, los interesados deberán registrarse con anterioridad en www.trypsvr.com.

'Music Has No Limits' hará vibrar hoy al Teatro Bretón a partir de las 20.30 horas. El precio de las entradas que se pueden adquirir a través de la página web www.teatrobreton.org parte de los 16 euros. También se pueden comprar en Oferplan.