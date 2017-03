China y sus monstruos

La primera película rodada en su totalidad en inglés por el maestro Zhang Yimou ('La casa de las dagas voladoras') reinventa la China medieval, presentando una historia fantástica en un marco histórico. 'La Gran Muralla' promete acción bien orquestada por el responsable de la estupenda 'Hero'. Matt Damon es un arquero británico que trabaja como mercenario al mejor postor. Curtido en incontables batallas, va a parar a Ciudad Fortaleza, una arquitectura de defensa pensada para combatir contra fuerzas sobrenaturales.

Pedro Pascal, habitual en series como 'Narcos' o 'Juego de tronos', encarna al compañero de fatigas del protagonista. Ambos descubren el secreto escondido detrás de la Gran Muralla. Willem Dafoe también forma parte del reparto, completado por Andy Lau ('Los señores de la guerra'), Jing Tian ('Identidad especial') y Hanyu Zhang ('La conquista de la montaña tigre'), entre otros nombres.

En 'La Gran Muralla' la legendaria construcción no fue edificada para detener a enemigos como los mongoles. Un ejército de bestias devoradores de carne humana es la verdadera amenaza. «Recuerdo que me dijeron, cuando aún era muy pequeño, que la Gran Muralla china era la única construcción hecha por el hombre que podía verse desde el espacio», explica Thomas Tull, productor y director ejecutivo de Legendary Pictures, estudios detrás de este espectacular estreno. «No sé si es verdad, pero nunca lo olvidé, y cuando decidí fundar una productora que sería conocida por sus películas de monstruos, siempre pensé en rodar un largometraje que reuniera mi pasión por el género con esta espléndida estructura. Siempre me he preguntado qué pudo motivar a un país para construir una estructura de esta magnitud. Ya se sabe que en Legendary nos gustan los monstruos, así que empecé a trabajar en la idea de que la Muralla se levantó para impedir el paso de una invasión sobrenatural».

«La Gran Muralla forma parte de la letra del himno nacional, simboliza lo mismo para toda la población china, nuestro pueblo, nuestro país y nuestra historia», añade Zhang Yimou desde dirección. «Usamos esa imagen para expresar la espiritualidad. Para todos nosotros chinos, la Gran Muralla simboliza el espíritu nacional, nuestras tradiciones, forma parte de nosotros».

Historia y cultura

«En nuestra historia, la Gran Muralla simboliza la salvaguarda de la paz y del espíritu nacional», continúa el cineasta oriental. «El guion me pareció muy especial. La Muralla se construyó para proteger a la patria de los invasores. Desde esta perspectiva, no importa que el enemigo sean personas o monstruos». Yimou considera que la película es sinónimo de orgullo para su país: «Es una película sobre la historia y la cultura chinas rodada íntegramente en suelo chino. Lo que más me atrajo fueron los elementos culturales chinos. Es una película de monstruos, desde luego, pero aun así, estaba convencido de que podría expresarme. Es una historia fascinante con temas y emociones muy interesantes».

Matt Damon describe la historia como «una fantasía histórica. Es la misma sensación que cuando se ve 'Juego de tronos', parece transcurrir en la Edad Media, aunque sepamos que no había dragones. La nuestra tampoco muestra la Gran Muralla exactamente como es hoy en día».