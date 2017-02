Los Bengala se unen al MUWI

El MUWI MUSIC FEST viene potente. Hace unos días conocíamos la llegada de 'Las bistecs' al cartel del festival logroñés, y ahora la organización ha dado a conocer que los cañeros 'Los Bengala' se unen también a la fiesta. Junto ellos estarán WAS, The Excitements, Kokoshca, Amatria, Shinova y Unicornicats DJ’s. Esta claro que habrá mucho baile y mucho espectáculo este este año.

Como explica la organización en una nota de prensa, Los Bengala son un rudimentario tándem formado por Guillermo Sinnerman (voz/guitarra) y Borja Téllez (voz/batería): "únicamente dos instrumentos y sus voces. Únicamente ritmo y machetes. Canciones cortas, concisas, que buscan el festejo de quien las escucha con su inconfundible estilo garaje-rock felino". En Logroño sonarán con temas como 65 días, Sé a dónde voy, Máquina infernal, No hay amor sin dolor, incluso la fantástica versión de Creo que te voy a dejar (Bueno no sé) de El Niño Gusano, como ya sonaron en enero en el Festival Actual.

El grupo de Zaragoza ha conseguido consagrarse como una de las bandas de rock más estimulantes y originales del panorama actual. Su álbum debut, 'Incluso festivos', ha sido un bombazo en los festivales. Esta próxima primavera se encerrarán en el estudio para grabar su segundo LP y estrenar en MUWI sus primeros temas.

"Si por algo brillan son por sus actuaciones en directo, llevan dos años girando y calando entre el público con un sonido y actitud sobrados de desparpajo. Cuando uno comparte escenario con The Libertines, Wilco, Kula Shaker, The Sonics, Los Saicos, The Cynics, Kase.O, Guadalupe Plata, Amaral, Vetusta Morla, Novedades Carminha, Lisa & The Lips, Dead Moon tienes que estar a la altura y ambos han demostrado capacidad para hacerlo", explican los organizadores en una nota.

Los Bengala no han inventado nada nuevo pero lo cierto es que no hay nada más que suene como ellos. Los simples y poderosos acordes de Guillermo en la guitarra, respaldados por los complejos ritmos del baterista Borja y ambos a coro en la voz principal, crean una energía totalmente irresistible.

Por parte de la crítica han recibido parabienes como: “Mojo a raudales, estribillos telúricos y mucho ritmo del garaje”, “Salvajes y pletóricos de energía cual felino, los bengala imprimen en todo momento una explosión musical que no deja indiferente a quien los ve.”