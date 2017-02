Con sabor a vino

Wine Fandango apuesta por la juventud, Bodegas Valdelana no se olvida de la historia, Viñedos de Páganos ofrece caldos de marcada personalidad y Ramón Bilbao invita al visitante a un viaje por los sentidos. Recorremos en este reportaje los ganadores de los premios BEst Of 2017

Los premios Best Of parten de la iniciativa de la Red Mundial de Capitales y Grandes Viñedos, que agrupa a nueve capitales vinculadas a regiones vitivinícolas de prestigio. Mediante la colaboración de las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y La Rioja, el Ayuntamiento de la capital vizcaína y el Grupo Rioja se premian las mejores iniciativas en el ámbito del turismo relacionado con el vino.

Wine Fandango: La unión de cultura, vino y gastronomía 1 A la hora de poner en marcha cualquier tipo de negocio, de la naturaleza que sea, es muy importante tener muy claros los pilares sobre los que se va a estructurar. En Wine Fandango los definieron claramente desde su puesta en marcha y son la base sobre la que se fundamenta la actividad diaria de este establecimiento situado en pleno centro de Logroño. El del vino, como no podía ser de otra manera, es uno de esos pilares fundamentales para el equipo liderado por Aitor Esnal y Beatriz Martínez. Sin embargo, desde Wine Fandango se intenta ofrecer una nueva perspectiva a su consumo. Se busca huir de ese pensamiento tradicional que afirma que sólo los entendidos pueden sacar todo el partido posible a un crianza, a un reserva o a un gran reserva. De hecho, uno de los objetivos que se marca el equipo del local logroñés es acercar el vino al público más joven y, para conseguirlo, se plantean propuestas como la elaboración de cócteles que tienen en el vino su ingrediente principal. De igual manera, se dota de protagonismo a los porrones, que circulan de mesa en mesa para el goce de los presentes, y se ofrece una amplia variedad de caldos tanto riojanos como de otras denominaciones de origen y países para ser degustados por copas. La propuesta del Wine Fandango tiene en la gastronomía otro de sus puntos fuertes, tanto en barra como en mesa. En el terreno de las tapas y los pinchos, el establecimiento logroñés ofrece al visitante desde creaciones tradicionales como las conocidas lecherillas hasta otras menos comunes como una panacota de boletus o unos calamares con un rebozado especial de la casa. En la mesa, por su parte, se oferta un menú de estación en el que, entre otras especialidades, nunca falta un plato de cuchara ni otras elaboraciones mucho más innovadoras, así como una extensa carta con alimentos para todos los gustos. Fandango Por último, la parte ‘Fandango’ del negocio de Vara de Rey está íntimamente relacionada con la cultura, dado que sus responsables siempre han buscado involucrarse en propuestas ligadas a la música o a la lectura, entre otros ámbitos. Así, Wine Fandango ha colaborado con iniciativas como el festival Actual y ha organizado otras como cenas con escritores o maridadas con música de distintos estilos como el jazz, además de celebrar los llamados ‘Sábados Fandangueros’ en los que un pinchadiscos llena el local con música en directo.

Bodegas Valdelana: Un recorrido a través de la historia 2 Levantada junto a un cruce de caminos aparece Bodegas Valdelana, en Elciego, con unas instalaciones que ofrecen a quien las visita un recorrido por la historia de una familia y de un pueblo. De una civilización. No en vano, por sus laberínticos calados subterráneos se encuentran restos de cada uno de los pueblos que han habitado Rioja Alavesa. El visitante se traslada simplemente con la ayuda de sus pies por el Neolítico y el Paleolítico;por el siglo XIX y por la actualidad. Descubre, igualmente, espacios y objetos impensables que van desde un impresionante botellero hasta una capilla datada en 1583, que lleva por nombre el ‘Calado de la Villa’ y que se encuentra presidida por una imagen de la Virgen de la Plaza. De hecho, el mundo subterráneo de Valdelana alberga incluso una viña y varios espacios que forman el ‘túnel de los sentidos’, donde los visitantes aprenden a apreciar todos los matices que puede ofrecer un vino a través del olfato, del gusto y del tacto. Con el objetivo de complementar esta visita por el interior de la bodega, desde Bodegas Valdelana se está dando forma a un proyecto de visita exterior en la que poder descubrir diferentes civilizaciones previas a la actual. Dicho recorrido constará de cuatro espacios diferentes:un asentamiento neolítico, una necrópolis, un poblado visigodo y la ermita de Berberana. Además, ese viaje por la historia se puede contemplar con la visita a uno de los rincones más impresionantes de Elciego: ‘El Jardín de las Variedades’. Allí, además de encontrar unas vistas inmejorables, se hallan 35 variedades de uva de todo el mundo así como dos clones traídos desde Israel y con los que, según los expertos, se elaboraron los vinos de la última cena de Jesucristo con los apóstoles y del milagro de las Bodas de Caná. Por último, allí se puede realizar igualmente el maridaje estelar: una cata bajo las estrellas en la que se explica el simbolismo de éstas para los viticultores grecorromanos.

Viñedos de Páganos: Desde las entrañas de los viñedos 3 Miguel y Marcos Eguren la fundaron en 1998 y, desde entonces, Viñedos de Páganos se ha mantenido fiel a su filosofía de elaborar caldos que representen de una manera fiel las características de las variedades, del clima y de los suelos sobre los que se asientan sus viñedos. Uno de los rasgos más característicos de esta bodega es el representado por sus impresionantes calados. No en vano las instalaciones están esculpidas bajo la roca, en las entrañas del viñedo sobre un enclave privilegiado que ya en épocas pasadas fue muy valorado por los agricultores por sus idóneas características para elaboración de grandes vinos. Otro de los puntos fuertes que ha hecho que Viñedos de Páganos no sólo obtuviera un reconocimiento en los premios Best of nacionales, sino que también triunfara en los galardones internacionales, son sus viñas: El Puntido y La Nieta. La primera se encuentra bajo la influencia de un clima Atlántico con matices de Continental y se levanta sobre unos suelos de textura arcillo-calcárea que resultan ideales para la adaptación de la variedad tempranillo, la más usual en la Denominación de OrigenRioja. La Nieta, por su parte, es una parcela de 1,75 hectáreas con suelos más pobres que los de El Puntido y un microclima diferente que también permite recoger frutos de calidad. Aparte de las características propias de esos viñedos, ambos están cuidados como si de jardines se trataran, lo que le otorga un valor añadido al trabajo realizado desde la bodega. Para poder disfrutar de estos parajes, se puede contratar una visita que permite, además de conocer Viñedos de Páganos, disfrutar de otra de las bodegas del grupo Sierra Cantabria:Señorío de San Vicente. La duración aproximada de la visita es de dos horas y media e incluye, entre otras actividades, un almuerzo y una cata de vinos. El coste por persona se sitúa en 40 euros.