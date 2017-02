El superviviente de los Ramones, Marky Ramone, actuará en Ezcaray

No podrás parar de bailar. Los pies se te irán solos sin remedio. No podrás resistirte al hechizo de los ritmos punk rock de la mítica banda estadounidense y que estará liderada por el único superviviente del grupo, Marky Ramone, uno de los miembros del grupo, quien a sus 64 años y un largo historial de 'errores de medida', sigue pegado a la música.

Marc Steven Bell, que es su nombre original, acaba de confirmar su llegada al Ezcaray Fest, siempre que el tiempo y alguna espantada lo impida. Por favor, se ruega puntualidad, espacio para aparcar y estar bien apretaditos para ponerse cerca de este superviviente de una banda que se incrustó en la historia del rock desde 1978.

Marky Ramone entró y salió y volvió a entrar en la banda al ritmo de sus tragos y recientemente ha actuado en revisiones musicales de la banda Ramones acompañado por el grupo argentino 'Expulsados'. Los organizadores celebran esta conquista para el verano con un ¡¡Hey oh, let's go!! de no menos mítica revisión a la riojana made in Les Lupes: ¡Au-pa Ti-tín!!, anda que si se le ocurre a Marky frasear este ripio...