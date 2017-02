La siempre excelente Michelle Williams empezó a hacerse conocida gracias a su papel en la serie de televisión 'Dawson crece' pero se la recuerda sobre todo por sus papeles de sufridora en dramas como 'Brokeback Mountain' o 'Blue Valentine'. Pero también encarnó a la ambición rubia en 'My semana con Marilyn' , hizo de bruja buena en 'Oz, un mundo de fantasía' y participó en proyectos tan arriesgados como 'I'm not there' o 'Synechdoche, New York', lo que da muestra de su versatilidad. 'Manchester frente al mar' supone su cuarta nominación al Oscar.