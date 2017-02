Un hombre lastrado

Aunque 'La La Land' ha acaparado 14 nominaciones a los Oscar, hay otras favoritas entre las candidatas a llevarse alguna de las preciadas estatuillas. El que esto firma no vio en el musical de Damien Chazelle la película dinámica y optimista que otros describen, pero su tono idealizado no se encuentra en la mayoría de las otras nominadas, que apuestan por reflejar situaciones dramáticas de la vida real. Es el caso de 'Manchester frente al mar', un guion original que no está inspirado en hechos verdaderos pero sí se presenta con una apariencia cotidiana. La cinta de Kenneth Lonergan opta a seis premios, incluyendo los de Mejor Película y Mejor Director, pero lo que más se destaca de ella es su libreto y sus interpretaciones.

El título no se refiere al Manchester inglés sino a Manchester-by-the-Sea, en el estado de Massachussets. Los traductores españoles han decidido adaptar el nombre del lugar a nuestro idioma, lo que puede provocar mayor confusión, según se mire. Allí ha de dirigirse el protagonista, un solitario conserje de Boston (Casey Affleck) cuya vida da un giro inesperado cuando su hermano mayor fallece repentinamente. Junto a estas malas noticias le llega también una sorpresa y es que el difunto le ha nombrado tutor legal de su hijo.

Muy a su pesar el personaje central deja su trabajo en Boston y se muda a su ciudad natal para cuidar de su sobrino, un chico de 16 años con mucho carácter. La mudanza también le traerá traumáticos recuerdos del pasado que le llevó a separarse de su esposa (Michelle Williams) y de la comunidad donde nació y creció. El protagonista se nos presenta como un sujeto más bien antipático pero una serie de flashbacks ayudarán al espectador a entender el porqué de su melancólica personalidad.

Al mismo tiempo veremos cómo se enfrenta a la realidad de cuidar del muchacho en el tiempo presente, además de lidiar con otra serie de problemas. La génesis del filme tiene una curiosa historia detrás ya que la premisa partió de Matt Damon y su colaborador habitual, el productor Chris Moore, mientras rodaban el thriller de ciencia-ficción 'Destino oculto'. A ellos se unió el actor John Krasinski. Entre los tres dieron con el germen de lo que acabaría siendo 'Manchester frente al mar'.

Errores pasados

Así fue como decidieron aupar al puesto de realizador a Lonergan, al que consideraban el verdadero autor de la propuesta. Éste, por su parte, escogió a Casey Affleck para el papel principal. «Es uno de los mejores actores de la actualidad», dice el cineasta. «Sabía que era perfecto para el papel, pero no esperaba que lo interpretara de forma tan matizada y emotiva. Construye el personaje a partir de detalles que lo hacen absolutamente real». El hermano pequeño de Ben Affleck se llevó el Globo de Oro y ha recibido todos los parabienes que no obtienen las interpretaciones del nuevo Batman, con el que el público se ceba más de la cuenta.

Michelle Williams también acapara elogios por su papel secundario e incluso el joven que interpreta al sobrino, Lucas Hedges, al que se ha visto en filmes como 'Moonrise Kingdom' o 'Teorema Zero', ha sido destacado como un actor a tener en cuenta. El director, que sólo tiene otras dos películas en su filmografía ('Puedes contar conmigo' y 'Margaret'), también empieza a ser reconocido por el toque personal de sus propuestas. Se comenta que hasta el propio realizador lloró durante el rodaje de alguna de las escenas, así que no olviden sus pañuelos.