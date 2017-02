«A través de lo grotesco el público está preparado para recibir carnaza»

La XIX Muestra Nacional de Teatro Cómicos arranca hoy para convertir Alfaro en un referente del teatro de humor en el norte. La primera doble cita (hoy y mañana) en la sala Florida es con 'Las princesas del Pacífico', de la que Belén Ponce de León es una de las protagonistas.

HOY Y MAÑANA 'Las princesas del Pacífico' Cuándo: Hoy y mañana a las 22.30 horas (como apertura de Muestra, café, copa y música desde las 21.30 horas). Dónde: En la sala La Florida de Alfaro. Compañía: La Estampida, con Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León como intérpretes y José Troncoso a la dirección. Precio: 16 euros (más gastos) en platea, 13 en palco. Abono, 50 euros.

¿Qué tiene la obra para llevar tres años en cartel?

Está gustando muchísimo. Tiene que es una comedia pero con un trasfondo social importante. El público se lo pasa bastante bien y nos dice que muchas veces, al soltar la carcajada, se tienen que frenar al pensar sobre qué se están riendo. Hemos trabajado la obra desde el bufón, creando unos personajes muy punkis y muy tiernos a la par.

En los últimos años, mucho teatro convierte la crisis en un espejo en el que, al menos, poder reír.

La carcajada es tremendamente necesaria. Me hace gracia aquellos que dicen que hemos salido de la crisis. La carcajada es necesaria incluso para contar cosas más serias.

¿Cómo interpretar esa realidad?

Nosotras lo logramos gracias a una dirección maravillosa de José Troncoso. Esta obra es un trabajo de los tres: es un regalo compartir escena con Alicia Rodríguez y la dirección de Troncoso, que ha hilado tremendamente fino, tanto que no se nota su labor. pero está todo muy dirigido. Él tiene la inteligencia para lograr ese efecto, hacer que la gente se ría de lo que estamos viviendo. Su dirección se basa en trabajar desde el placer, y eso se transmite.

Tanto la obra como usted y Alicia Rodríguez han merecido premios y nominaciones como a los Max.

¡Es brutal! Ahora nos han dado ex aequo el de mejor actriz en los Premios Escenarios de Sevilla. Y es muy bonito, porque nos premian juntas. Esa es la mayor recompensa, que no se concibe el trabajo de una sin la otra. Eso sí, la obra es de los tres.

A dos mujeres humildes les toca un crucero y parece que no están preparadas para el lujo. ¿Qué reflexión plantea la obra?

Más que no estar preparadas es que no les dejan acceder a ese otro mundo. Como que no hay salida. Además, las dos son patitos feos y no se les deja pertenecer a determinados mundos. Eso sí, además de la crítica social, ellas son muy punkis, no se quedan calladas. Troncoso las definen como monstruos de dos cabezas. Nos interesan los excluidos.

Antes de que les toque el crucero, se pasan el día ante la tele y criticando. Desde esa barrera, ¿apuntamos en estos tiempos a la paja del otro en lugar de ver la nuestra?

Ellas están encerradas en su casa y su mundo es la televisión. Sí, esa reflexión queda. Es como lo que pasa ahora con Donald Trump, que la televisión hace que no recapacitemos sobre nuestro mundo sino sobre el del otro. y criticarlo. Si no, no triunfarían todos esos programas tan horrorosos de cotilleo. A través de la televisión se tapan y tergiversan muchas cosas.

La crítica considera la obra heredera del grotesco de Valle-Inclán. ¿Es una forma de entender este mundo difuminado?

Cuando hemos leído que recuerda a Valle-Inclán, nos dio un subidón. El uso del grotesco no ha sido intencionado. Este espectáculo fue una creación colectiva hace once años de Alicia Rodríguez, José Troncoso y Sara Romero, y yo me incorporé más tarde. Alicia y Troncoso vienen de la escuela de Gaulier, que trabaja mucho el bufón. Y el bufón y lo grotesco van de la mano. A través de lo grotesco podemos hablar de muchas cosas que, de otra forma, la gente no las comprendería. A través de lo grotesco el público está preparado para recibir más carnaza.

¿Resulta diferente el público en el sur y en el norte?

Una amiga colombiana me dijo que había visto a sus primas y a su tía en la obra. Mucha gente, independientemente del lugar, identifica a los personajes con su realidad. Creo que la obra va a llegar al público de la misma manera.