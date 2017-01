Velocidad, distorsión y volumen

Triángulo de Amor Bizarro actuará hoy, a las 22.30 horas, en el Biribay Jazz Club. La apertura de puertas está prevista a las 22. Las entradas cuestan 12 euros anticipadas y 15 en taquilla.

«Somos un grupo de rock, esto abarca influencias y estilos variados desde el pop, hasta el heavy y la música industrial», comenta Rafael Mallo, el batería de la banda gallega, y añade: «Hace diez años sacamos el primer disco, tenemos cuatro y cada uno está siendo mejor recibido. Estamos en un momento bastante agradable».

Triángulo de Amor Bizarro viene de llenar las salas de sus conciertos en Madrid y San Sebastián el pasado fin de semana. Sus cuatro trabajos de estudio han recibido numerosos premios y el reconocimiento de la crítica que ha llegado a calificarle como uno de los mejores grupos de la historia de este país.

Su último álbum, 'Salve discordia' (Mushroom Pillow, enero del 2016), ha recibido por parte de la Asociación de Periodistas Musicales el premio como mejor disco nacional del 2016. Este trabajo ha servido para dar un importante empujón hacia delante a Triángulo de Amor Bizarro.

«Llegamos a más gente y se nota en los conciertos, el balance de este disco es muy positivo y estamos muy contentos con el resultado y la acogida. Nos gusta ver al público que se conoce las canciones, salta, hace pogos pero también a los que vienen a conocernos, de todas las edades, generaciones por debajo de los treinta años que no solían ir a los conciertos, lo que para nosotros es muy importante», dice el batería.

Respecto a su imparable trayectoria, Rafael afirma que «la forma de hacer música en la banda va cambiando un poquito pero lo que nos ayuda es ser muy exigentes con nosotros, eso no cambia. No hacemos nada en lo que no estemos seguros al cien por cien».

En el concierto de hoy, según relata, tocarán todos los temas de 'Salve discordia' y algunos de los otros discos. En directo son un torbellino e intentarán con velocidad, distorsión y a todo volumen plasmar la cohesión de los cuatro músicos y el esfuerzo de las horas que dedican en el local de ensayo.