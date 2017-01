MUWI anuncia cinco nombres

Quedan siete meses para que se celebre la segunda edición del festival MUWI pero su organización ha comenzado a trabajar temprano para limar detalles y poder ofrecer cuanto antes un cartel lo más completo posible. El objetivo es que los espectadores, los 'festivaleros', sobre todo los foráneos, puedan organizar su propio calendario y decidir acudir con antelación a la cita logroñesa. Ayer la organización de MUWI WineMusic Fest confirmó a los cinco primeros artistas y entre ellos ya hay nombres conocidos: The Excitements, Kokoshca, Amatria, Shinova y Unicornicats DJ's.

El festival se celebrará desde el jueves 24 al domingo 27 de agosto, con una jornada más que en la primera edición del 2016, y de nuevo tendrá como escenario principal el patio de Bodegas Franco Españolas. Las primeras confirmaciones llegan después de la presentación de MUWI en FITUR. El grupo más destacado es The Excitements, sobre todo, porque la banda de 'soul' y 'rhythm and blues' ya actuó en el festival Actual 2015 abriendo el escenario de la plaza de toros de La Ribera para Texas y Mónica Naranjo y ese mismo año su cantante, la barcelonesa de origen mozambiqueño Koko Jean Davis, también actuó en el Cameros Blues Festival. En Logroño The Excitements presentará su nuevo disco, 'Breaking the rule' (2016).

El otro de los grupos importantes confirmado también ha actuado ya en los festivales riojanos. Se trata del grupo navarro de rock Kokoshca, que en el 2011 participó primero en La Matinal de Actual junto a Papá Topo, Linda Mirada, Margarita y The Welcome Dinasty; y después, en el 'Pop!' que organizó la asociación Fast Fun Bizarre. Con Kokoshca también ha colaborado el artista riojano Sagrado Corazón de Jesús (Jesús Fernández) y en MUWI presentarán su nuevo disco, 'Algo real' (2016). El tercer grupo anunciado para el festival logroñés es Amatria, proyecto liderado por Joni Antequera, que cuenta con una importante trayectoria como productor y DJ para discográficas como Sony y Subertuge. Amatria es un proyecto de pop electrónico que en el 2015 publicó su tercer disco, homónimo, en el que versiona la canción 'La Copa de Europa' de Los Planetas.

Abonos a 30 euros

También cercana es la banda Shinova, de Vizcaya, y que vendrá a presentar su último disco, 'Volver' (2016), después de haber pasado por festivales nacionales como el Sonorama. La nómina de confirmaciones se cierra con Unicornicats DJ's, dúo que ya pasó en el 2016 por el Fardelej de Arnedo para después abrir la primera edición de MUWI. «A bordo de un Hummer llenó de buen rollo y emocionantes mezclas las calles de la capital», recuerda la organización del festival sobre el dúo de indie-electrónico. Para confirmar ahora a los espectadores la organización ha puesto a la venta 300 abonos al precio reducido de 30 euros que se pueden adquirir a través de las webs Muwi.es y Entradium.com.