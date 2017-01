Escenas desde el no retorno

Un asesinato es el punto de partida. Ocho interrogatorios sucesivos entre policías y sospechosos, entre abogados y empresarios, psiquiatras y pacientes, jefes y empleados, padres e hijos... Ocho escenas que muestran que el pasado siempre vuelve y que es peligroso llevar a alguien hasta un extremo de no retorno. La Compañía de Teatro Cuarto Pared vuelve a explorar los límites de la teatralidad en 'Nada que perder', un puzle de intriga y crítica social que se representa hoy en el Bretón (a las 20.30 h.) y «llega hasta las cloacas de una sociedad en crisis, una crisis que no es solo económica».

LA FUNCIÓN 'Nada que perder'. de QY Bazo, Juanma Romero y Javier G. Yagüe. Dirección: Javier García Yagüe. Intérpretes: Marina Herranz, Javier Pérez -Acebrón y Pedro Ángel Roca. Compañía: Cuarta Pared. Teatro Bretón, 20.30 h. (12 euros, localidades también en escenario).

Este poliédrico retrato de la sociedad es obra de varios autores contemporáneos: QY Bazo (firma conjunta de los hermanos Enrique y Yeray Bazo), Juanma Romero y Javier García Yagüe, fundador y director de esta compañía madrileña con más de 25 años de trayectoria. Juntos afrontan el reto de escribir ocho obras en una. Componen un rompecabezas con ocho escenas y un epílogo en donde no hay personajes que repitan. «Esto permite -señala el director-, como si de un gran fresco se tratase, recorrer de arriba a abajo diferentes capas de la sociedad, desde los poderosos a los oprimidos, de los influyentes a los represaliados».

Dirigidos por el propio García Yagüe, solo tres actores, Marina Herranz, Javier Pérez-Acebrón y Pedro Ángel Roca, van multiplicándose en personajes diferentes: «Cada escena introduce la siguiente y es el espectador, como ocurre en las mejores novelas de intriga, quien ha de componer la trama y anticiparse a la resolución con sus hipótesis».

Investigación, educación y creatividad marcan la filosofía de Cuarta Pared. Al igual que ha hecho en su trayectoria anterior la compañía sigue explorando los límites del teatro y la esencia de la teatralidad. «¿Es posible hacer un teatro de ideas a partir del thriller?», se preguntan. La Compañía Cuarta Pared demuestra que sí. Al igual que en 'Las manos' y la 'Trilogía de la juventud' exploró los límites del teatro épico incorporando la vivencia y la emoción; al igual que en 'Rebeldías posibles' descubrió cómo integrar las fábulas y el teatro social de agitación; ahora demuestra que es posible integrar serie negra y mayéutica, esa técnica de conocimiento a través del cuestionario que utiliza la filosofía».

Si algo define la Compañía de teatro Cuarta Pared es el espíritu comprometido de sus montajes y la búsqueda continuada de nuevas formas y modos de expresión.

«'Nada que perder' -afirman- es una obra para los que aún se preguntan cosas. Para los que no han tirado la toalla, para los que no miran para otro lado, para los que no cierran los ojos, para los que insisten en preguntar y repreguntar, para los que quieren saber».