Otro paso hacia el futuro

El sector del ocio electrónico siempre ha destacado por ser el encargado de democratizar muchas innovaciones tecnológicas adaptándolas a un mercado masivo. Entre los buenos ejemplos de los últimos tiempos se encuentra la captura de movimientos (o 'motion capture' en inglés), tecnología que masificó la consola Wii de Nintendo, la cual introdujo una nueva y sencilla forma de jugar que caló especialmente entre el público menos habituado a los juegos. En la actualidad, otra de las principales innovaciones técnicas que los videojuegos se están encargando de extender es la realidad virtual, a cuyo carro se acaba de subir Sony con su dispositivo Playstation VR, el cual, sin ser perfecto, sí consigue un gran equilibrio calidad-precio, ideal para aquellos que quieran adentrarse en este campo. El dispositivo fue anunciado por primera vez en marzo de 2014 con las siguientes declaraciones de la compañía: «La realidad virtual es la próxima innovación de Playstation que dará forma al futuro de los videojuegos».

No cabe duda de que la inclusión en este terreno por parte de un gigante tecnológico como Sony supone un gran paso adelante para la propia tecnología y su futuro. No obstante, no están solos. Entre sus principales competidores dentro del sector se encuentran Oculus Rift, dispositivo creado por la compañía Oculus VR, adquirida por Facebook en 2014; y HTC Vive, de HTC. El primero fue, de hecho, el gran protagonista de la conferencia que la empresa capitaneada por Mark Zuckerberg impartió el pasado mes de octubre y en la que dejó patente su enorme apuesta por la realidad virtual, con una demostración en la que recreaba la red social en un entorno virtual con avatares en lugar de personas.

Ahora, Sony se suma a esta carrera dentro del mundo de los videojuegos con un aparato que posee numerosas armas para triunfar. En primer lugar, se trata del más asequible del mercado, gracias principalmente a que no necesita de un ordenador potente para ser utilizado. Asimismo, también hace gala de una accesibilidad apta para cualquier aficionado, experto o no, ya que con una sencilla instalación conectándolo a PS4 la configuración del dispositivo no tiene ningún tipo de complicación. Eso sí, asusta la variedad de cables que requiere. El diseño, por su parte, muestra un aspecto minimalista y limpio, de líneas redondeadas y una estructura cómoda que se adapta muy bien a la cabeza.

En cuanto a sus juegos, contar con una estructura como Playstation le auguran un futuro más que prometedor, aunque su catálogo inicial no es demasiado sorprendente. Destaca 'Playstation Worlds' como un conjunto de demos para introducirse en la experiencia; 'Eagle Flight', de Ubisoft, que propone diferentes juegos de habilidades desde la perspectiva de un águila que sobrevuela París; o 'Driveclub VR', la adaptación a la realidad virtual de este juego de carreras.

Pese a que el casco de Sony es sorprendentemente potente (se ve prácticamente igual que sus rivales y a un precio más ajustado), lo cierto es que aún presenta ciertas limitaciones de nitidez, que no se aprecian porque los títulos actuales no le exigen demasiado. No obstante, el potencial es enorme (lo demuestran franquicias como 'Resident Evil 7' y su terrorífica propuesta 'VR') y la marca que está detrás permite a los usuarios tener esperanzas. En manos de Sony recae ahora buena parte del futuro de la realidad virtual. Por lo pronto, su PS VR es una gran apuesta para aquellos que estén deseando disfrutar de esta tecnología.

El sorprendente 'Bully', juego de la premiada compañía Rockstar Games que vio la luz por primera vez en 2006, llega ahora que cumple la década a dispositivos móviles con su propia edición aniversario. En ella, los usuarios reviven el difícil paso del gamberro Jimmy Hopkins por la Academia Bullworth. Con sus divertidas y variadas misiones en esta suerte de instituto virtual, con control adaptado a las pantallas táctiles y con todos los contenidos extras, el título es una opción muy interesante para los aficionados a la acción más desenfadada.

El magnífico 'Súper Mario Maker', gran título de Wii U que ponía a disposición de los usuarios un completo editor para crear niveles de Súper Mario, llega ahora con una versión para la portátil 3DS que los usuarios pedían a gritos. Con cien nuevos niveles creados por Nintendo y las múltiples posibilidades de creación, 'Súper Mario Maker' se convierte en un juego infinito. Pese a que no permite acceder a todos los niveles ya creados por usuarios de Wii U, suponen un gran aliciente para cualquier aficionado.