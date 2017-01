LA ELECCIÓN DEL REPARTO

No fue fácil dar con el actor protagonista de 'Silencio'. «Sería de locos rechazar un proyecto de Martin Scorsese», confiesa el elegido, Andrew Garfield. «A nadie se le pasaría por la cabeza. Esto solo pasa una vez en la vida. Ni me podía imaginar algo así». Un difícil reto para un intérprete. «La historia plantea un tema atemporal tan profundo como complejo en el que priman las emociones», continúa el artista, que patinó en el reboot de 'Spider-Man' pero no para de insuflar energía a su filmografía. «Acompañamos al personaje en un momento muy transcendental. Se enfrenta a las dudas más importantes que se le plantean al ser humano: cómo darle sentido a la vida, cómo vivir con fe, y si vivir con fe supone también vivir con duda».