Sugerente pulso entre el barro y el fuego

logroño. Asume como algo divertido cada reto procedente de Estudio 22, siempre invitándole a jugar con la cerámica (su especialidad) y la fotografía (la de la galería). En esta ocasión lo hace con 'Línea', exposición en la que plantea una reflexión sobre algo tan primario como la búsqueda de la identidad. «Mi intención es evidenciar el vacío y el ansia de permanencia, esa exclusiva contradicción humana», apunta el reconocido ceramista jarrero, sobre todo más allá de nuestra geografía.

Rafa Pérez (Haro, 1957) se encuentra en estos momentos en una pausa creativa, paréntesis que abre periódicamente para volcarse únicamente en la experimentación con nuevos materiales cerámicos; con pastas y componentes químicos que combina y somete al calor para comprobar cómo reaccionan. Ante ellos se sigue sorprendiendo cada vez que abre el horno.

«La cerámica es eso, es de los pocos materiales que el artista trabaja y luego andan por su cuenta. Tiene un espacio de libertad que no puedes controlar, y ese factor sorpresa al abrir la puerta del horno es lo más bonito».

Sobre sus creaciones «Me cuesta mucho escribir ideas referenciadas en mi obra; procuro que sea un trabajo libre de ideas» Sobre el arte «El arte interesa a muy poca gente y eso es lastimoso, es un problema de nuestra época»

En 'Línea', exposición que puede visitarse hasta finales de marzo en la galería logroñesa Estudio 22 (c/Múgica, 22), traza precisamente dos líneas paralelas por las que discurren su vida personal, en fotografías, y su obra a través de siete piezas cerámicas.

«El recorrido de la primera permite ver los cambios físicos en mi cuerpo, el deterioro natural a lo largo del tiempo, a la vez que el soporte físico de la fotografía evoluciona en sentido inverso, cada vez es más nuevo». En paralelo traza una segunda línea con sus obras, «con cosas que han salido de mí en algún momento, pero a las que el tiempo no afecta por su naturaleza cerámica». En definitiva, resume el artista, «no es más que una estéril pero real búsqueda de la identidad».

A partir de figuras simples

La obra de Rafa Pérez ha viajado a lo largo de su larga y reconocida trayectoria por Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Grecia, China, Portugal, Reino Unido, Turquía... y por toda la geografía nacional. «No hay mucho concepto en ella -dice-, simplemente belleza. Me cuesta mucho escribir ideas referenciadas en mi obra; procuro que sea un trabajo libre de ideas».

Las formas orgánicas de sus creaciones obedecen sobre todo a la técnica. En este sentido, explica, «la evolución de mis obras en el horno es tan grande que prefiero trabajar a partir de formas muy simples». Formas y resultados que suelen apreciarse más fuera que dentro de casa. «En Oriente, por ejemplo, la cerámica está considerada como una obra de arte, mientras que en nuestro país, y sobre todo en lugares con más tradición alfarera (La Rioja es uno de ellos), se contempla con un carácter utilitario o doméstico». ¿Frustrante? «No. Me gustaría que fuese distinto, pero no me parece muy diferente a lo que sucede con la pintura o la fotografía. El arte interesa a muy poca gente y eso es lastimoso, es un problema de nuestra época».