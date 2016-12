Placebo, el 6 de mayo en Logroño

Placebo actuará el 6 de mayo de 2017 en el Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño. La banda londinense liderada por Brian Molko ofrecerá su único concierto en el norte de España en la capital riojana dentro de la gira de su vigésimo aniversario. En las últimas fechas Placebo ha editado el disco recopilatorio de sus grandes éxitos ‘A place for us to dream’ y el single ‘Life’s whats you make it 12’. La gira de Placebo comenzará en México en el mes de marzo, iniciará su andadura europea en abril, con conciertos en Francia, y ese mismo mes actuará en España. Ya estaban confirmados los conciertos en Barcelona (27 de abril), Madrid (29 de abril) y Granada (4 de mayo). Ahora se une Logroño, con el sábado 6 de mayo como única fecha en la parte norte del país, lo que a buen seguro atraerá mucho público de fuera de La Rioja.

El concierto de Placebo va a suponer un punto de inflexión en el calendario musical riojano, que empezaba a acostumbrarse a acoger conciertos de nivel nacional pero ahora va a poder presumir de una actuación de la talla del grupo de rock inglés. Si bien es cierto que hace años pasaron por Logroño artistas como Ricky Martin, Joe Cocker, Mark Knopfler y, gracias al festival Actual, también Franco Battiato, Noa, The Waterboys, Methodman, The New York Dolls, Texas, Rinôçérôse y otros muchos más, al margen de The Hives, que actuarán en Logroño dentro del programa ‘El Rioja y los 5 Sentidos’, la apuesta ahora llega desde la promoción privada.

La empresa riojana Promociones Iregua es la responsable del evento e informa que «la gira vendrá apoyada por una impactante campaña viral que invitará a los seguidores de la banda a encontrar las 20 posters diferentes de cada conciertos, que serán desvelados poco a poco tanto online como físicamente». Las entradas para el concierto de Placebo en Logroño estarán a la venta próximamente a través de plataformas de internet como Livenation.es y Ticketmaster.es a un precio bastante asequible para la magnitud del evento y la exclusividad del mismo: 42,5 euros, incluyendo los gastos de distribución. La organización advierte de que los menores de 16 años deberán acudir acompañados de sus padres o de un tutor legal.

La banda formada por Brian Molko y Stefan Olsdal, a quien acompaña actualmente como batería Matt Lunn, se formó en 1994, aunque no fue hasta 1996 cuando editó su primer disco. Después llegaron trabajos como ‘Without you I’m nothing, ‘Black market music’ y ‘Sleeping with ghosts’, que presentaron en directo en el Festival Internacional de Benicassim del 2003. Después han editado los trabajos discográficos ‘Meds’, ‘Batlle for the sun’, ‘Loud like love’, un concierto acústico y el último disco, el citado recopilatorio ‘A place for us to dream’.