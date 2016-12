No es temporada alta en Rumanía así que los vuelos nocturnos Madrid-Bucarest pueden salir por menos de 100 euros. Más caro resultará un Barcelona-Sibiu (casi 200) y ya entra en precios altos la conexión Loiu-Frankfurt-Bucarest. Si su plan es aventurero, no se inquieten si no hay taxis en el aeropuerto capitalino a la medianoche; es muy habitual que familias enteras duerman en las salas de espera. Sobre todo, familias judías, pues los enlaces Bucarest-Tel Aviv son continuos. La gente se acomoda, charla, comparte viandas y tragos de palinka (brutal aguardiente oriental). En cualquier bar desayunará a la rumana: huevo hervido, requesón tomate, algo de sopa espesa, café solo, leche sola.