Civilización total

No son pocos los títulos que contienen un enorme contenido didáctico de una forma u otra, como los dedicados a explorar con mayor o menor acierto los distintos rincones de la Historia. Buena prueba de ello son los representantes del género de la estrategia, cuyo origen se encuentra en una suerte de virtualización de los juegos de tablero de toda la vida. Sirvan de ejemplo títulos como el mítico 'Age of Empires', para los amantes de las batallas épicas; o 'Company of Heroes', centrado en la II Guerra Mundial. La lista podría ser interminable, pero uno de ellos, considerado el rey de la estrategia por turnos, merece mención especial por su sexta entrega: 'Civilization'.

Corría el año 1982 cuando un joven canadiense de apenas 28 años fundó, junto a su amigo y socio Bill Stealy, el estudio de videojuegos MicroProse. El tándem lo formaban un graduado en informática y un ingeniero aeronáutico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, por lo que no es de extrañar que sus ojos estuviesen puestos en los simuladores, muy populares en aquellos tiempos embrionarios de la industria. Títulos como 'Solo Flight' (1983) o 'F-15 Strike Eagle' (1985) formaron parte de sus primeros trabajos. No obstante, no tardaron en poner la vista en los juegos de estrategia, otro género capital en el nacimiento del ocio electrónico. Y esta última apuesta de Meier y Stealy ha dado lugar a algunos de los más grandes videojuegos del género, entre los que se encuentra el aclamado 'Sid Meier's Civilization', que 15 años después del lanzamiento del original lanza ahora una sexta entrega dispuesta a seguir endiosando la serie.

'Civilization VI' nace con una enorme presión bajo sus espaldas, no solo por el hecho de llevar el nombre de una franquicia muy querida por los aficionados, sino también por el deber que tiene de superar a su predecesor, la quinta entrega. De los 33 millones de títulos de la serie vendidos (hay un total de 9 capítulos, incluyendo sus respectivas expansiones y dos versiones para móviles), 8 corresponden a 'Civilization V'. No obstante, el trabajo de sus responsables ha sido encomiable, y han vuelto a demostrar la precisión milimétrica con la que incluyen novedades.

En 'Civilization VI' el objetivo de los usuarios vuelve a ser construir y gestionar su propio imperio desde los principios mismísima Edad de Piedra hasta la Era de la Información. Un imperio, al fin y al cabo, indemne al paso del Tiempo. Entre sus principales novedades se encuentra la larga lista de naciones disponibles, cada una con su propio líder cuyas raíces históricas marca sus características a la hora de jugar. Así por ejemplo, al frente del España está el rey Felipe II, para quien la religión, la cual ha cobrado una especial relevancia en esta entrega, es un elemento capital en su Imperio. Y a él se unen tantos otros como Trajano (Roma), Catalina de Medici (Francia), Theodor Roosevelt (EEUU), Montezuma (Civilización Azteca) o Gilgamesh (Sumeria).

Es harto gratificante la forma en la que han plasmado las raíces de cada personaje, haciendo que cada partida sea diferente. Además, han incluido novedades como la expansión física de las ciudades, lo que obliga al jugador a controlar cada paso que da. Pese a su larga lista de opciones, también han pensado en los jugadores menos expertos, con una curva de aprendizaje más cuidada. Eso sí, nuevos o no, nadie se librará de lo adictivo que supone gestionar un imperio. Porque siempre hay tiempo para un turno más.