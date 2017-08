Los pacientes con cáncer, aún sin suficiente información sobre cómo preservar su fertilidad La oncóloga Therese Bevers, con una paciente. / Archivo Así lo ha constatado una reciente investigación del Hospital Infantil de Sídney (Australia) sobre 23 estudios previos AGENCIAS Nueva York Miércoles, 30 agosto 2017, 19:56

Hasta la mitad de los pacientes con cáncer en edad reproductiva no reciben información adecuada sobre el impacto que sus tratamientos puede tener sobre su fertilidad, ni reciben suficiente apoyo para preservarla, según los resultados de una revisión de estudios publicada por la revista Psycho-Oncology.

La investigación ha sido liderada por el Kids Cancer Center del Hospital Infantil de Sídney (Australia), que analizaron 23 estudios realizados en siete países entre los años 2007 y 2016, para analizar la información y las opciones que se ofrecían a los pacientes sobre este tema.

En un estudio incluido en la revisión se vio como el 93% de los médicos dijo que habitualmente informaban a sus pacientes de los posibles problemas de fertilidad que podían tener, pero luego los registros médicos indicaban que sólo el 74% lo hacían realmente.

Y en otro trabajo vieron que hasta el 68% del personal de enfermería comentaba con sus pacientes los efectos que los tratamientos podían tener en la fertilidad, algo que sin embargo sólo hacían el 40% de los cirujanos.

Y menos de la mitad de los médicos decían remitir a sus pacientes a un especialista en Medicina Reproductiva cuando sus pacientes podían tener un problema de fertilidad, en parte porque sólo un 61% eran realmente conscientes de que pudieran hacerlo.

Afecta del 50 al 75% de supervivientes

Según datos de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, en sus siglas en inglés) apunta que el cáncer y sus tratamientos pueden afectar de forma temporal o permanente a la fertilidad del 50 al 75% de supervivientes, de ahí que recomienden a todos los sistemas sanitarios informar a los pacientes de este riesgo para que puedan buscar alternativas y preservar su fertilidad, sobre todo los pacientes más jóvenes.

Sin embargo, en este trabajo han visto que son precisamente las mujeres jóvenes las que informaron de mayores barreras para recibir un apoyo adecuado a su fertilidad, en comparación con los pacientes masculinos. Según los autores, puede ser porque los bancos de esperma suelen estar más preparados y disponibles que las técnicas femeninas de preservación.

"Y a veces los pacientes cuentan que los médicos se sentían avergonzados de tener estas conversaciones con ellos o no daban gran importancia al tema de la fertilidad", ha explicado Shanna Logan, autora de la revisión, que lamenta que el apoyo a la oncofertilidad no sea uniforme porque los médicos no tienen la misma información actualizada sobre las alternativas para este problema.

"La oncofertilidad en el momento del diagnóstico y hasta la supervivencia es clave también para dar apoyo psicológico a los pacientes ya que se ha visto que el deterioro de la calidad de vida de muchos supervivientes está asociada con sus problemas de fertilidad", ha sentenciado la investigadora.