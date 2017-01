No tires el papel de regalo, vale para hacer todo esto con los niños

3

El papel de regalo no sólo vale para hacer manualidades. ¡También para jugar! Con las cajas de los regalos, almohadas y cojines formad dos fuertes enfrentados en el dormitorio o el salón. Preparad bolas de papel de regalo y... ¡a la carga! Como pesan muy poco los niños no se harán daño y es improbable que algo se rompa. Seguro que lo disfrutan mucho. Luego serán fáciles de recoger y se pueden aprovechar para empaquetar cosas frágiles, o para rellenar sombreros, calzado y bolsos que no queremos que se deformen al guardarlos.