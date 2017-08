Yoko y Maradona

La distancia entre el régimen venezolano que inició Hugo Chavez y que ha agravado Maduro, ese individuo con unas hechuras de descargador de muelle, y la Cataluña política de Puigdemont y sus secuaces es levísima. En ambos casos se actúa con desprecio absoluto hacia la legalidad democrática, e igualmente se incita a que conculquen la ley sus huestes y seguidores. Se viven ensoñaciones propias de mentes delirantes y se generan agravios y enemigos donde no los hay, buscando todo tipo de artimañas tales como la propuesta de una Ley de Transitoriedad Jurídica, que han dado en llamar Ley de desconexión, y que con la aprobación en lectura única de lo que se les antoje, les permitirá independizarse de España haciéndole una higa a la Constitución Española. Y que nada distan de ese fraudulento plebiscito reciente, en la malograda y arruinada Venezuela, para crear una Asamblea Constituyente, de tintes golpistas, que ha pervertido la democracia.

Pero siempre hay quienes muestran, en sus discursos políticos, comprensión con estos tipejos mediante estrafalarias ideas, que como paños calientes y a falta de capacidad para mostrar coherencia intelectual alguna, justifican cualquier tropelía. Por ejemplo ese fenómeno de la naturaleza, el que ha propiciado la dilución de Izquierda Unida para salvarse él, a su vez fagocitado por el hábil Iglesias. Me refiero al riojano, para más escarnio, Alberto Garzón, que ha dicho que «la ilegalidad es legítima» y que se muestra comprensivo con la dictadura venezolana entre tanto tacha de golpista a Leopoldo López; y que, cómo no, apoya la celebración del referéndum en Cataluña en una contradicción inaudita, puesto que defiende por un lado el lacerante comunismo bolivariano y por el otro a lo más extraño que es posible imaginar: ese contubernio gobernante en Cataluña, mezcolanza de nacionalismos de derechas e izquierdas. Y qué decir del redivivo secretario general del Partido Socialista, que nos endilga eso de Estado Plurinacional o Nación de Naciones, creyendo así poder calmar a los independentistas de toda índole y lugar patrio, quedándose satisfecho con ese discurso vacuo y sin rigor histórico alguno. Y que rápidamente es asumido por los segundos de a bordo, destacando entre otros el inefable Odón Elorza, un superviviente de la política vasca que supo nadar en la ambigüedad mediante su comprensión calculada de ETA, y ser siempre un pepito grillo de su partido, sin dejar de seguir acogido, vengan días y caigan ollas, en puestos remunerados con dinero público. O ese otro, el tal Ábalos, proponiendo la condonación de la deuda de Cataluña, supongo que amparado por Carmen Calvo, recuperada de las tinieblas del zapaterismo, que ya dijo en su día aquello de que «el dinero público no es de nadie».

Y puesto que para contribuir a la independencia de Cataluña, Puigdemont y sus cómplices ya han fichado, entiendo que previo paso por caja, a la gran artista Yoko Ono, la que logró romper al mejor grupo musical de todos los tiempos, sugiero que traigan igualmente a Maradona, que ya ha hecho profesión de fe con Maduro, y Castro anteriormente, y que por su pasado como futbolista culé le contraten a tal fin. Eso sí, con chándal confeccionado con unas esteladas para que quede más ad hoc, y que nos arengue con su inteligente oratoria sobre el derecho a decidir. Y ya en este trance, no estaría de más que contrataran igualmente a Llamazares y su socio el ex juez Garzón, dos figuras de relumbre que acaban de formar un partido político, con el apoyo de algunos teloneros extraídos, con olor a naftalina, del baúl de los recuerdos: la tosca Cristina Almeida o el oportunista por antonomasia Federico Mayor Zaragoza. Sería edificante verlos a todos en una mesa redonda, eso sí, moderados por Willy Toledo, alabando las aberraciones políticas, antidemocráticas, que están perpetrando los de Junts pel Sí mientras Anna Gabriel barre a Machado o Quevedo de Cataluña, por españolistas.