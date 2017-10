VISTA A LA DERECHA

La escalada tenía precedentes y el duelo independentista reclama un vencedor, aunque salga derrotado. El fin de semana no es el fin del mundo, pero en Cataluña se parece bastante al suyo, aunque el Gobierno esté alertado para desactivar los llamados «planes de contingencia» anunciados por la Generalitat. El que quiere separarse se separa. Puede domarlo un buen jinete, pero según dice la copla popular, «a la mujer que le sale loca, no hay quien la sujete, desgraciado al que le toca». El Ministerio delInterior ha convocado a los Mossos a una reunón que cree clave para frenar la votación, pero es muy difícil detener a un español con una papeleta en la mano y si además es catalán, resulta imposible. Dicen los politólogos y otros sabios que la tensión ha llegado a su máximo nivel, pero ignoran si va a rebasarlo. Hemos llegado más lejos de lo que alcanza nuestra vista y el horizonte se ha puesto de pie, cansado de estar tendido. El empuje de la ultraderecha le ha aguado en parte a Angela Merkel su cuarto triunfo electoral y ahora tiene que buscar alianzas y olvidarse de las condenas. ¿Cómo, en un mundo mayoritariamente poblado por pobres, puede emerger la ultraderecha? Es comprensible que la gente que no tiene nada no se conforme con lo que le falta, pero se entiende menos el descontento de los que lo tienen todo, o casi todo.

La Fiscalía puede acusar de un delito de rebelión a Carles Puigdemont y sus más íntimos colaboradores si se atreven a proclamar la independencia por su cuenta y por nuestro propio riesgo. Este delito está castigado con un máximo de 25 años en chirona, pero es suficiente con no aplicarlo. También en el Vaticano hay espías y ladrones, junto a cardenales acusados de abusos a menores. Cinco años después de la llegada del buen Papa Francisco todo está algo peor, sobre todo las cuentas.