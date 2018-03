Mañana, 15 de marzo, haré compañía a Marc Badal en la presentación de su libro Vidas a la intemperie. Mañana conoceré a Marc. El texto lo leí hace unos meses por sugerencia de Julián (Pepitas de Calabaza) como paso previo para aceptar su invitación a participar en ese acto. El ambiente recargado de textos de contenido ruralista, agrarista, paisajista..., me previno y me acerqué al libro con prejuicio. «Si la idea de campo y de ciudad son mutuamente excluyentes, la realidad de la ciudad y del campo nunca lo han sido» (pág. 20). «En contra de lo que dicen los tópicos, la gente del campo no se pasaba la vida trabajando» (pág. 23). Dos docenas de páginas leídas (el libro tiene 214) y busqué el lápiz con el que mancho los libros que me dicen cosas.

De paseo entre las páginas 24 y 31 me entretuve recordando las lecturas de Josep Pla, de Cunqueiro, de John Berger..., que hablan de la continuidad de la vida de trabajo y de ocio de los campesinos sin separaciones en el tiempo e incluso también, a veces, en el espacio, de sus estrategias de supervivencia y de la compleja diversidad que hay entre ellos. Coincido con Marc al pensar que somos unos privilegiados porque hemos podido convivir con los últimos campesinos que se están yendo en absoluto silencio. Si no conoce a ninguno no sabe usted lo que se está perdiendo.

* El texto es un resumen de la intervención del autor mañana, en el Ateneo Riojano, a las 19 30 horas

Entre la página 35 y la mitad del libro, Marc nos ofrece una síntesis de sus lecturas para mostrarnos la mirada de los otros sobre los campesinos. Algunas páginas de esta parte se me hicieron más áridas y algunas ideas del materialismo histórico que no me quedaron muy claras, a punto estuvieron de tumbarme, pero al leer que «el modo campesino de producción tiene sus propias leyes económicas» y ver un poco más adelante desmontado el mito de los comunales «como lo no regulado», me animé a seguir. Pensé que de eso también les hablo a mis alumnos cuando analizo las crisis en la historia y las estrategias de los campesinos para salir vivos de ellas, ayer como esclavos o como siervos, luego como «empresarios».

Página 119: «Puede que lo rural esté de moda, pero esto no significa que algo haya cambiado. Todo sigue en su sitio. La única novedad es que han sido reeditados los grandes éxitos de la vieja poesía bucólico-pastoril». A partir de aquí le cae una buena al turismo rural, «pura ilusión sustentada en el absoluto desconocimiento».

Los campesinos y el mundo es el título de la parte que nos lleva hasta la página 190 y es, para mí, la mejor. «A diferencia de los canteros... los campesinos no firmaban sus trabajos». «Los nietos de los campesinos viven en la ciudad y no recuerdan nada. O viven todavía en el pueblo y lo han olvidado casi todo. Miramos alrededor y no reconocemos la mano de nuestros bisabuelos». «Los campesinos no veían el paisaje».

Marc, siguiendo el hilo de Berger en Puerca tierra, nos recuerda la concepción circular que del tiempo tienen los campesinos y de ahí las erróneas interpretaciones de quienes les acusan de conservadores frente a las innovaciones. «El campesino tampoco interpela a lo que le rodea. Él no sabe qué es lo siguiente que aprenderá. Ni cómo, ni dónde. Simplemente mantiene despierta su atención en el conjunto de lo que observa. Cualquier información es relevante».

Y yo sigo preguntándome ¿quedan campesinos? Y, en cualquier caso ¿cómo se veían antaño los campesinos a sí mismos? No me interesa cómo los vemos, Marc o yo, por ejemplo, porque nosotros no somos campesinos, somos letrados, como dice Raúl Iturra. En mi caso, por empeño y gracia de mis padres, que sí fueron campesinos.