EL VIAJERO

El nuevo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, no engaña a nadie, salvo a los que se llaman a engaño, que son los mismos que escuchan, y ha trasladado al Gobierno su voluntad de perfeccionar el separatismo. Se ha ido a Berlín a rendir obediencia a Puigdemont, mientras España bate de nuevo su doble récord y por un lado presume de pacifismo y por otro supera la venta de armas. De momento, Torra ha viajado sin más alforjas que su voluntad separatista para rendir cuentas a Puigdemont, que es su verdadero jefe. Mientras, Rajoy se reunió hoy con Sánchez y piensa reunirse el jueves con Rivera para estudiar nuevas opciones porque el desafío soberanista nos está dejando sin nación. Lo que llamamos españolidad, «contigo y con tu castigo», está en manos del presidente interpuesto. Ya no hay despliegue de banderas en los balcones, pero los arúspices siguen vaticinando la ruptura. ¿Qué le puede decir Puigdemont a Torra? Si celebraran hoy elecciones, tanto Ciudadanos como Podemos se distanciarían aún más de sus rivales en Madrid, que antes fue «castillo famoso» y ahora no tiene una almena que pueda decir que es suya. El lastre de la corrupción no se supera sólo con discursos.

El nuevo 'president' tiene previsto todo menos el futuro. Lo que más influye sobre las encuestas son los llamados «sondeos de opinión» porque a nadie le gusta perder. Lo aprendimos del gran Di Stéfano, que se cabreaba cuando perdía en los entrenamientos. La pesadilla catalana se ha vuelto pesadísima. El vicario Torra quiere activar un Parlament paralelo y un Govern en clara rebeldía, mientras Rajoy, que ya no cuenta ni con todos los suyos, cita a Sánchez y a Rivera para hacer posible un futuro 155 y conformar un Govern con consejeros huidos de la justicia.