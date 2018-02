Lo que se nos vendió en su día como un gran cinturón verde, a la espera de saber si se ciñe a lo anunciado cuando se complete lo que falta, se ha convertido en un enorme marrón. Nadie se podía imaginar que el publicitado jardín elevado del soterramiento, ese bajo el que se ubica la estación de trenes y que tendrá continuidad en forma de colina con la de autobuses, pudiese llegar a suponer tal problema. Un problema de miles de euros a falta de cuantificar el coste de los daños y destrozos acumulados por los actos vandálicos que sufre. Cuatro años después de inaugurada la primera fase de un proyecto para el que no se ha escatimado, el parque bautizado como Felipe VI casi lleva a abdicar a la Administración local, impotente ante quienes aprovechan que los niveles superiores quedan más a desmano, inaccesibles e incluso 'tapados' para dar rienda suelta a su salvajismo. Solo así se entienden las comprensibles «ganas de llorar» del concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, viendo la devastación dejada por 'Atila' a su paso. Cristales rotos a porrazos, luminarias arrancadas de cuajo, bancos y mobiliario urbano con golpes de todo tipo y pintadas -que no grafitis- y más pintadas. Acciones destructivas contra lo que es de todos sin consideración alguna hacia los demás. Vamos, que las plantaciones fallidas y la vegetación errada casi sería lo de menos... lo de menos coste, porque por supuesto que también vale lo suyo. Y unos por otros, es decir, Ayuntamiento de Logroño por Adif, la casa sin barrer (una casa, dicho sea de paso, tirada por la ventana). Y con otro jardín elevado -simétrico al existente- a puertas sin que nadie nos diga -o nos quiera decir- lo que vale y a cuenta de quién va el mantenimiento. ¿Acaso no pensaron en esa otra hipoteca?