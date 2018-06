La peor noticia que ha publicado el periódico este semana iba relegada en las páginas de comarcas. Ahí, donde se da cuenta de la vida de los pueblos riojanos, se coló una defunción: la del colegio de Cabretón. Uno de los cuatro alumnos que acoge hasta ahora pasa en septiembre al instituto de Cervera del Río Alhama, dejando al centro sin el mínimo exigido para mantener sus puertas abiertas el próximo curso. Cabretón ha llorado a coro lo que no dejaba de ser una muerte anunciada. No es para menos. El pueblo entero es consciente de que supone mucho más que echar el cierre a ese espacio donde reposan un puñado de pupitres, los dibujos de los críos clavados con chinchetas y algún mapa desplegado sobre las paredes. La clausura es una cuchillada en el orgullo del pasado del municipio. Pero, sobre todo, en sus posibilidades de futuro. No se trata sólo de que el eco de los chavales deje de escucharse por las calles a la hora del recreo. Ni de que los maestros dejen definitivamente de pintar con tiza el encerado. Con el cierre del colegio de Cabretón se corta un grifo de vida. El mismo que se ha ido agotando en otros lugares donde la escuela era el reducto de juventud que una población mayoritariamente avejentada confiaba en prolongar la razón de ser de su terruño. Lo peor de la noticia es que ya estaba escrita. Los mocetes crecen y las etapas pasan. Ningún nuevo alumno ha venido en ese tiempo a ocupar el asiento que iba a quedar vacante. Y mientras tanto, líneas estratégicas contra la despoblación. Acciones transversales frente al reto demográfico. Ayudas para la vertebración. Críticas al aislamiento. Todo era más sencillo. Sólo hacía falta un niño más para que no tener que llorar una escuela menos.