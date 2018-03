Ayer se celebró el día de Umberto D, con manifestaciones en toda España. O más que en D, en 3-D, porque no se trataba ya de una manifestación neorrealista, como en 1952, sino hiperrealista, de 2018. Umberto D era Umberto Domenico Ferrari, el anciano protagonista de le película homónima de Vittorio De Sica. Umberto también era el nombre del padre del director, Umberto De Sica, un empleado de banca. Su hijo le dedicó la película, claro, por escrito, sobreimpresionado sobre el plano general de los ancianos manifestantes con el que se abre la película. Unos dos centenares de ancianos que atraviesan las calles de Roma, a paso lento. Al paso lento, corto, de un Pepe Isbert en El cochecito, que era un manifestante por su cuenta, un Umberto D de la Calle Pez. Un paso lento pero furioso y cargado de razón, portando pancartas en las que se puede leer: «Aunque viejos, debemos comer», «Hemos trabajado toda la vida», «Justicia para los pensionistas», «Somos los parias de la nación»; y, en resumen: «Aumentad las pensiones». No han prescrito. Ayer, parecía que alguien hubiera ido a Cinecittà, a buscarlas, y a volver a ponerles en circulación. No había ni que retocar una palabra. A la manifestación -no autorizada- asistía Umberto D hasta con su perro Flike, que iba a la cabeza, más enfadado y ceñudo que nadie, ladrándole a los carabinieri. Uno de los perros con más conciencia social de la historia del cine. Habría que remontarse hasta el perro de Vida de perros de Chaplin. Chaplin, se cuenta, lloró al final de la proyección de Umberto D. Flike era, de hecho, un socio, un sosias, un alter ego de Umberto D, cuya vida, como la de muchos de sus coetáneos, andaba ya bastante canina. Umberto D era un funcionario jubilado. Había trabajado durante más de treinta años en un Ministerio. Cobraba un retiro de 18.000 de las antiguas liras. Una miseria. De resultas, había acumulado deudas durante los años de jubilación. Con menos de una subida de un 20% no hacía. Entretanto, se alojaba, con su perro, en una Pensión que se le llevaba la mayor parte de la paga. Algunas zonas del pasillo no tenían ni techo. Y por todo eso, se apunta a ir al Ministerio, 'el Ministerio', así, en abstracto, una entidad kafkiana, para que les suban la pensión. A que les reciba 'el ministro'. Ni que decir tiene que los disuelven. En un sentido amplio. A propósito de Stephen Hawking, he aquí una historia del tiempo: una vez disueltos, para sacarse una liras, Umberto D intentará venderle su reloj a un colega de su edad. La edad de Umberto D, que no lo he dicho, era de la su intérprete -que no actor-, Carlo Battisti, 69 años; 69 años de 1952. Como Umberto D tiene dos relojes, piensa en desprenderse de uno. Se lo ofrece a su colega, pero éste le dice que ya tiene reloj; a lo que Umberto D replica: «¿Qué marca es?». «Bueno», le responde el hombre. Y añade: «Esfera de Oro. Yo ya he llegado vivo hasta aquí». Universo cerrado. Carlo Battisti no era un actor profesional. Era suficiente -para De Sica, que lo eligió personalmente- con que fuera Umberto Domenico Ferrari. Battisti había sido profesor de fonética en la Universidad. Se dedicó a la dialectología, a la historia lingüística de los valles dolomitas, a la toponimia pre-latina y al latín vulgar. Llegó a publicar un montón de libros. En fin, no andaba lejos de lo que algunos liquidadores consideran zona siniestrada, o directamente desahuciada. Nada tuvo que ver Battisti con el cine ni antes ni después de Umberto D. No le gustó la fábula a un -por entonces- treintañero Giulio Andreotti, empeñado en contradecir la existencia de los Umbertos D. Y el gobierno italiano la boicoteó. Aquí se vio un día, de marzo, por cierto, de 1953 en una Semana de Cine Italiano, en el Rialto de Madrid. El propio De Sica vino a presentarla. Al crítico de ABC le pareció 'preciosista' (?). Ayer se manifestaron los nietos de Umberto D que han llegado vivos. En cuanto a mi generación: creo que lo máximo que he logrado en la vida es ser 'mediopensionista'; una palabra o concepto, o mediapalabra o medioconcepto, que de chaval, cuando era mediopensionista, en la Laboral, me preocupaba, por lo que tenía de quedarse a medias de algo. Y supongo que, a medio plazo, quedaré lejos de ser un pensionista, pensionista completo, digo. Con lo que me quedaré en 'externo', que era el rango siguiente. Pero resumiendo: lo que se vio ayer por las calles de España demuestra que todavía hay noticias reales.