ULTRAJES GRATUITOS

Ha muerto Hawking y el mundo vale un poco menos. No sin una falta de respeto, compatible con la admiración, yo le llamé «el sabio plegable», pero aquel garabato intentó desde su silla de ruedas descifrar el universo. Si es verdad que sobreponerse es todo, este hombre fue algo más que un hombre, porque se sobrepuso a él mismo. Nosotros andamos atareados con otras cosas más cotidianas. Especialmente los demógrafos, que dicen que la natalidad de las mujeres españolas está al mismo nivel que en el siglo XVII. ¿Qué ha ocurrido desde entonces para acá? Los trámites para traer más gente a este planeta siguen siendo placenteros, pero en España se animan muy pocas parejas. Los demógrafos menos pesimistas dicen que somos menos, pero cada vez con más mala leche. Si la tendencia a la baja continúa al mismo ritmo, no va a quedar gente ni siquiera para hacer estadísticas. Facilitar la vida a los padres no es suficiente, pero algo es algo, aunque de verdad lo que nos preocupa sea la llamada 'libertad de expresión'. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció hace dos días que quemar la bandera y las fotografías de los Reyes son cosas que forman parte del pluralismo y son características de las sociedades democráticas, porque no pasan de ser símbolos. También las fotos de las madres de los incendiarios son una cartulina y a ellos no les complacen ciertos usos.

Los ultrajes no se llevan entre los islamistas, porque puede ser lo último que hagan en esta vida, antes de encaminarse a la otra. Todas las religiones prometen una estancia mejor que la que conocemos, pero muy pocos son los que tienen prisa por conocerla. Como en casa de uno, en ninguna parte. Mientras vayan nuestras querellas y vuelvan. Estrasburgo tiene la palabra, pero no la suelta.